Sabrina Sato é a nova embaixadora da Beleza na Web

Divulgação Sabrina Sato é a embaixadora da plataforma Beleza na Web

A Beleza na Web, maior plataforma digital de beleza do Brasil, do Grupo Boticário, escolheu a apresentadora, musa do carnaval e ícone de moda e beleza, Sabrina Sato, como nova embaixadora e aproveitou sua primeira parceria com o Camarote Nº1, considerada uma das melhores festas de carnaval do Rio de Janeiro, para fazer o anúncio.

A celebridade, que por si só carrega animação, autenticidade, carisma, identificação e uma personalidade cheia de descobertas, é a grande aposta da marca, que visa consolidar ainda mais a sua história no mercado de beleza e preza pela aproximação do seu público consumidor.

“A escolha da nova embaixadora foi um processo desafiador, queríamos um nome que exalasse autenticidade ao se expressar e que fosse referência para diversos públicos. Pensamos em quem pudesse representar o nosso mote de descobertas, de explorar várias versões de si e foi aí que tudo ficou claro que, afinal, assim como Beleza na Web, a Sabrina é cheia de surpresas e se permite descobrir a cada dia! Não poderíamos estar mais felizes com a parceria”, afirma Renata Gomide, VP de marcas e consumo do Grupo Boticário.

“Estou muito feliz com a nossa parceria, e que se inicia em uma época tão especial para mim. A Beleza na Web é uma referência em nosso mercado de beleza e estará comigo no #CarnavaldaSabrina. Acompanhem nossos conteúdos durante todo o carnaval. Vem com a gente!”, comemora Sabrina Sato, sobre a parceria.

Divulgação Renata Gomide, VP de Consumer do Grupo Boticário e Sabrina Sato, Embaixadora BLZ na Web

A parceria, que começou no pré-carnaval e vai dominar 2023, ainda vai incluir uma loja da Sabrina dentro da plataforma, com os produtos queridinhos da celebridade, e diversos conteúdos de beleza da apresentadora no blog Loucas por Beleza, dentro de Beleza na Web, além da participação da artista em eventos e ativações da marca.

Em sua apresentação como embaixadora, Sabrina usou um look e make minimalista e na cor roxa, assinados pelo stylist Pedro Salles e pelo beauty artist Krisna. Já a VP de Consumer do Grupo Boticário, Renata Gomide, tem a beleza assinada pelo maquiador Leo Almeida e abadá exclusivo customizado pela designer Leticia Broinstein. Ambas carregam um visual produzido em uma parceria de Beleza com os profissionais e usam produtos de beleza encontrados na plataforma BLZ.

