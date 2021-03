Sabrina Sato diz chegou em Duda sendo direta: “Quando a gente vai transar?”

Instagram/Reprodução – Sabrina Sato e Duda Nagle

Sabrina Sato, de 40 anos, falou seu canal no YouTube sobre o começo da sua relação com Duda Nagle, de 37. No último vídeo, a apresentadora conta que tomou iniciativa e mandou uma mensagem bem direta pelo Instagram. O casal tem uma filha, Zoe, de 2 anos.

“Nunca contei isso pra ninguém. Eu morro de vergonha, mas quem mandou a mensagem pro Duda na primeira vez fui eu. Eu mandei logo assim: ‘E aí, Duda, quando a gente vai transar?’. E mandei em seguida: ‘Quer dizer, treinar. Foi culpa do corretor automático’. Até hoje ele acha que foi o corretor, só que eu mandei de propósito”, brincou.

“Ele: ‘kkkkk Quando você quiser treinar, a gente treina. Quando você quiser… a gente faz também’. E mandou o celular dele”, contou ela, afirmando também que em seguida o casal já fez sexo virtual.