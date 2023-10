Sabrina Sato destaca autoestima: “Se amar bastante e ter leveza”

Reprodução/Divulgação Sabrina Sato fala de tendências e beleza





A apresentadora Sabrina Sato paralizou as ruas da Faria Lima, em São Paulo, no evento da Beleza Web, que promoveu transformações com base nas tendências de beleza que estão bombando nas redes, feitas pelo profissional Celso Kamura.

A campanha “Descubra onde a beleza pode te levar” propôs um convite para as consumidoras vivenciarem transformações incríveis junto a marca, que atendeu os maiores desejos e tendências de beleza, sob a direção da embaixadora da marca Sabrina Sato.

Em entrevista exclusiva com o iG Delas, Sabrina contou quais truques ela usa em seu dia dia para uma beleza impecável. “No dia a dia, aprendi truques como colocar minha boca mais pra cima, porque o meu lábio de baixo é maior que o de cima e também passo muito hidratante na boca antes de dormir.”, disse.

Ela também citou que por levar uma vida agitada nos trabalhos, nos cuidados com a filha Zoe, não tem tempo para ficar maquiada. “Como eu trabalaho muito, hoje em dia eu ando sem nada. No máximo um hidratante e um protetor solar. Quando eu pego uns dias de folga no final de semana, uso uma coisinha ou outra. Mas claro que existem excessões”, comentou.

Para as pessoas que desejam seguir atentas nas tendências e nos cuidados com a beleza, Sabrina deu algumas dicas e destacou a importância da autoestima nas mulheres.

“Como truques da vida, eu acho que temos que nos amar bastante, levar tudo com leveza e não tão a sério. Todo mundo é único. Eu acho muito importante a gente se conhecer primeiro, porque só vamos descobrir a nossa importância por dentro, desde sentimentos a peles diferentes”.

Fonte: Mulher