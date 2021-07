Sabrina Sato curte com a filha em praia nos bastidores de “Ilha Record”

Reprodução/Instagram Sabrina Sato curte praia com a filha após gravações de novo reality show

Com o fim das gravações de “Ilha Record”, a apresentadora Sabrina Sato aproveitou para curtir momentos ao lado da família em Paraty. Neste sábado (24), a musa encantou seus seguidores do Instagram ao compartilhar as fotos ao lado da filha Zoe.

”Doses de amor em meio as gravações da Ilha Record! Faltam 2 dias para estreia! É nessa segunda às 22:45 da noite na Record”, escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs se derreteram e não pouparam elogios. Juliette, a campeã da última edição do “Big Brother Brasil “, da TV Globo, foi uma das famosas que se encantou com com as fotos compartilhadas na rede. Confira: