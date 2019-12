Sabrina Sato compartilha foto estilosa da filha e brinca: “Aceitem”

Anos antes de morrer, Gugu Liberato resolveu deixar para sua mãe , Maria do Céu Liberato, uma boa quantia em dinheiro. No testamento, os três filhos do apresentador são detentores de quase 90% dos bens, mas ele fez questão de deixar uma renda vitalícia para a mãe, além da casa em que ela mora em Alphaville.

Leia também: Família de Gugu contesta reconhecimento de viúva como herdeira

arrow-options Divulgação Gugu Liberato não deixou sua mãe desamparada financeiramente





Leia também: Viúva de Gugu vai à Justiça para ser inventariante de seus bens

Segundo divulgado pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo , em um documento de 2011, Gugu deixou definido uma pensão mensal no valor de R$ 100 mil “reajustada anualmente pelo maior índice vigente” para sua mãe.

Leia também: Viúva de Gugu Liberato teria sido “assediada” por pessoas mal-intencionadas

Também foi definido que a quantia deve ser “paga por todos os herdeiros consignados” no testamento, que são os netos de Maria do Céu, “no quinhão cabente a cada um”. Vale ressaltar que a herança de Gugu está sendo disputada judicialmente porque Rose Di Matteo, a mãe dos filhos do apresentador, quer ser reconhecida como herdeira e receber uma parte dos bens.