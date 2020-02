Sabadou! Confira os lançamentos da Netflix desta semana

Limpar a memória RAM do iPhone pode ajudar a garantir melhor desempenho do seu aparelho. Existe um truque que permite fazer isso sem a necessidade de deletar aplicativos ou dados do seu celular.

Apple é multada em R$ 118 milhões por piorar desempenho de iPhones antigos

Todo o processo depende do sensor biométrico Touch ID do iPhone . A tecnologia foi introduzida no modelo iPhone 6s e apareceu pela última vez nas linhas 8 e 8 plus. Desde então, a Apple o substituiu pelo Face ID .

Se você tem um modelo com Face ID, não se preocupe, explicamos mais para frente como fazer o processo sem o sensor biométrico.

Para os iPhones com o Touch ID, este é o processo:

Destrave o aparelho. Em seguida, pressione o botão de Home – aquele que você usa para ligar e desligar o dispositivo. Segure até o iPhone mostrar a opção “deslize para desligar”.

Não desligue! Em vez disso, pressione e segure o botão Home até você ser direcionado para tela inicial. Isso costuma demorar uns 5 segundos.

Pronto. Está feito!

Agora vamos para os iPhones mais avançados. Neste caso, o processo é mais trabalhoso porque demanda a utilização de um recurso chamado AssistiveTouch.

O aplicativo apresenta um pequeno menu em sua tela, o qual você pode posicionar de acordo com a sua preferência.

O recurso permite acesso rápido a diversas funções do iPhone, até mesmo ativar a assistente virtual Siri sem pressionar o botão da Home (Início).

Duas maneiras de ativar o AssistiveTouch

Selecione Ajustes. Em seguida, clique no aplicativo ‘Geral’.

Na sequência, toque em “Acessibilidade”:

Na tela Acessibilidade, escolha AssistiveTouch e então ative o recurso.

A outra opção consiste em recorrer a Siri com o comando “Ative o AssistiveTouch”.

A primeira opção é muito bem adequada, uma vez que permite ao usuário adicionar o botão Home no menu do AssistiveTouch apenas clicando em Customizar Menu Superior. Certifique-se que o botão Home está no menu antes de prosseguir com o processo.

Agora basta fazer o seguinte:

Destrave o aparelho. Pressione e segure o botão de energia até aparecer a mensagem “deslize para desligar” no display.

Coronavírus: Ericsson cancela ida a congresso mundial por temor da doença

Como no outro exemplo, não desligue o aparelho! Em vez disso, use o AssistiveTouch e segure o botão virtual Home até ser direcionado a ela novamente.

Está feito!

Fonte: ZDNet