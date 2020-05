Sábado nublado e frio em São Paulo

Esequias Araújo/Governo do Tocantins Mauro Carlesse (PHS), governador do Tocantins; dos municípios paralisados, Palmas fica de fora





A partir das 18h de amanhã, 16, 30 municípios do estado do Tocantins entrarão em lockdown . Deles, a capital, Palmas, não está inclusa e continua com atividades em funcionamento. Pessoas que não respeitarem decreto serão penalizadas com multas ou prisão por um ano.

A Vigilância Sanitária e a Polícia Militar de Tocantins fará fiscalização das medidas, ao lado do Corpo de Bombeiros, do Detran e da Secretaria Estadual de Segurança Pública.

Segundo a TV Anhanguera, serão bloqueadas as cidades que estão na região chamada “Bico do Papagaio”, ao norte do estado.

Será limitado o deslocamento entre municípios e empregados de instituições do Poder Executivo terão jornada de trabalho suspensa.

Só está permitido realizar deslocamento a locais de serviços essenciais , como hospital, farmácia ou supermercado, ou caso esteja trabalhando. Neste último caso, o funcionário precisa ter comprovante. Reuniões e aglomerações estão proibidas.