Russomanno apoia qualquer um que estiver no poder, afirma candidato

undefined Arthur do Val, candidato à prefeitura de SP

Em debate realizado entre pleiteantes à prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira (12) pela TV Cultura , Arthur do Val (Patriota) questionou Celso Russomanno (Republicanos) sobre as figuras políticas que o candidato já apoiou, como Lula, Maluf, Doria e, hoje, Bolsonaro.

“Você apoiou Maluf, Lula, Temer, Doria… Isso é um caso claro de venda casada. Onde tem poder, tem Russomanno”, ironizou Arthur do Val. O candidato ainda questionou se o apoio aos candidatos do PT seria por concordar com as ideias, já que Russomanno “se diz hoje conservador”.

Em resposta, Russomanno diz que no segundo turno “se vota no menos pior” e perguntou ao candidato do Patriota o porquê de seu apelido na Alesp ser “Mamãe Faltei”, e rebateu dizendo que Arthur do Val “defende a maconha” quer governar a cidade.

Na réplica, Do Val citou as fichas de presença da Assembleia e afirmou ter 97% de presenças, enquanto Russomanno tem 58 faltas.

Na última pesquisa divulgada pelo Datafolha, Celso Russomanno (Republicanos) apareceu com 14% das intenções de voto, em terceiro lugar; Do Val, por sua vez, está empatado com Jilmar Tatto, do PT, com apenas 4% das intenções, enquanto Bruno Covas lidera com 32%.