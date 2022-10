Rússia-Ucrânia: drones ‘kamikazes’ atingem regiões próximas a Kiev

Divulgação Forças Armadas Iranianas Rússia ataca Ucrânia com drones iranianos

Enquanto o presidente russo Vladimir Putin agenda uma reunião com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan , a Rússia orquestra ataques não tripulados com drones “kamikaze” fabricados no Irã a regiões ao redor da capital ucraniana, Kiev, na manhã de quinta-feira (12), segundo informa o governador regional ucraniano, Oleksiy Kuleba.

O vice-chefe do gabinete presidencial, Kyrylo Tymoshenko , disse no Telegram que “instalações de infraestrutura importantes” foram atingidas na área. Segundo relatórios posteriores, os ataques ocorreram na pequena cidade de Makariv , cerca de 55 km a oeste da capital. Nenhuma vítima foi relatada até o momento.

Kiev havia sido amplamente poupada de ataques nos últimos meses até que as forças russas lançaram ataques maciços de mísseis na última segunda-feira contra locais civis em todo o país, disseram as autoridades ucranianas. A semana foi marcada por sirenes de ataque aéreo que soaram todos os dias na região. As forças russas também “atacaram em peso” a cidade de Mykolaiv , no sul, durante a noite de ontem, de acordo com a prefeitura da cidade.

“Um prédio residencial de cinco andares foi atingido, os dois andares superiores foram completamente destruídos, o resto – sob escombros. Equipes de resgate estão trabalhando no local”, disse Oleksandr Sienkovych em comunicado nas redes sociais.

A Rússia nega atacar alvos civis no que ainda chama de “operação militar especial” na Ucrânia. Não está claro se houve vítimas. A cidade portuária sofreu bombardeio pesado durante a invasão da Rússia.

Os militares da Ucrânia disseram nesta semana que abateram dezenas de mísseis russos e drones Shahed-136 de fabricação iraniana, enquanto as forças de Moscou continuam seus ataques e ameaças nucleares.

A escalada de ataques aéreos da Rússia nos últimos dias forçou os aliados ocidentais da Ucrânia a intensificar os esforços para fornecer sistemas de defesa aérea.

Os ataques ocorrem no momento em que as forças de Kiev continuam sua contra-ofensiva na frente sul, em uma tentativa de retomar os territórios ocupados pela Rússia.

Fonte: IG Mundo