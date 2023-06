Rússia diz que explosão de barragem na Ucrânia matou cinco pessoas

Reprodução/Twitter – 06.06.2023 Vídeo publicado pelo presidente da Ucrânia, Zolodymye Zelensky mostra partes da barragem da usina hidrelétrica de Nova Kakhovka foram destruídas.

A explosão da barragem de Nova Kakhovka , na região de Kherson causou a morte de três pessoas e deixou sete desaparecidas , afirmou o governo da Ucrânia nesta quinta-feira (8). Segundo a Rússia, foram cinco pessoas mortas.

“Cinco pessoas que estavam levando seu gado para o pasto se afogaram”, afirmou Vladimir Leontiev, chefe da administração da cidade de Novaya Kakhovka.

Há ainda, “41 pessoas em hospitais com hipotermia ou algum tipo de doença aguda”, declararam as agências russas.

Na última terça-feira (6), um ataque no sul da Ucrânia rompeu a barragem de Kakhovka, região controlada pela Rússia atualmente. Segundo a União Europeia, a explosão configura crime de guerra.

As enchentes no sul da Ucrânia, desencadeadas pela destruição de uma represa associada a usina hidrelétrica, destruíram 14.000 casas. Ainda, 4.300 pessoas foram retiradas da região, segundo as agências russas.

Tanto Kiev quanto Moscou se acusam mutuamente pelo ataque à estrutura, que é considerado um ato de sabotagem durante o conflito.

Segundo informações divulgadas, a Ucrânia alerta que cerca de 42 milhões de pessoas estão diretamente ameaçadas pelas inundações, enquanto centenas de milhares enfrentarão escassez de água potável.

A situação é alarmante, com a torrente do rio Dnipro alcançando níveis que ultrapassam os telhados das casas. Além disso, um zoológico localizado às margens do rio, do lado russo, foi inundado, resultando na morte de todos os animais. Moradores atribuem o desastre às tropas russas que controlavam a barragem.

Em resposta, a Rússia declarou estado de emergência nas áreas da província de Kherson sob seu controle, onde diversas cidades e vilarejos estão localizados nas planícies abaixo da represa.





Zelensky visita região

Nesta quinta-feira (8), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse a que visitou a região inundada de Kherson. Segundo ele, a explosão da barragem foi discutida.

“Muitos assuntos importantes foram discutidos. A situação operacional na região em decorrência do desastre, evacuação da população das zonas de possível inundação, eliminação da emergência causada pela explosão da barragem, organização do suporte de vida para as áreas alagadas e restauração do ecossistema na região”, publicou Zelensky no Telegram.

