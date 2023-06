Rússia: chefe de mercenários do Grupo Wagner ordena retorno de tropas

Reprodução Yevgeny Prigozhin é líder do grupo miliciano Wagner

Yevgeny Prigozhin ordenou que os combatentes mercenários do Grupo Wagner retornem às suas bases próximas à Ucrânia para se evitar ‘derramamento de sangue’.

Prigozhin afirmou que os soldados avançaram 200 km – 124 milhas – em direção à cidade nas últimas 24 horas. Em uma nova mensagem de áudio, ele diz que ordenou às tropas que ‘voltassem devido ao risco de derramamento de sangue’.

Ele acrescentou: ‘Partimos em 23 de junho para a marcha da justiça. Em um dia, percorremos menos de 200 km até Moscou.

‘Durante esse tempo, não derramamos nem uma única gota de sangue dos nossos combatentes.

‘Agora chegou o momento em que o sangue poderia ser derramado, portanto, percebendo toda a responsabilidade pelo fato de que sangue russo será derramado em um dos lados, voltamos nossas colunas e retornamos na direção oposta para os acampamentos no campo, de acordo com o plano.’

Prigozhin não disse se o Kremlin respondeu à sua exigência de destituir o ministro da Defesa, Sergei Shoigu.

A segurança foi reforçada em Moscou depois que Prigozhin acusou o Kremlin de lançar um ataque mortal de mísseis contra suas tropas da Wagner.

As forças da Wagner pediram uma rebelião armada contra a liderança militar da Rússia, enquanto o presidente Vladimir Putin advertia o grupo sobre a ‘punição inevitável’.

O líder do Kremlin denunciou a ‘traição’ e ‘traição’ do grupo Wagner após o desafio ao seu poder militar.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se pronunciou sobre os acontecimentos desta noite.

Militares da empresa militar Grupo Wagner conversam enquanto guardam uma área no quartel-general do Distrito Militar do Sul em uma rua em Rostov-on-Don, Rússia, sábado, 24 de junho de 2023.

Os serviços de segurança da Rússia responderam à declaração de rebelião armada de Prigozhin exigindo sua prisão. Em um sinal de quão a sério o Kremlin levou a ameaça, a segurança foi reforçada em Moscou, Rostov-on-Don e outras regiões.

Ele destacou o ‘caos completo’ deixado pelo Grupo Wagner e disse estar ‘certo’ de que o líder do Kremlin havia fugido de Moscou.

‘Hoje o mundo pode ver que os mestres da Rússia não controlam nada. E isso significa nada. Simplesmente caos completo. Ausência de qualquer previsibilidade’, disse Zelensky em seu pronunciamento noturno em vídeo.

E dirigindo-se a Putin enquanto alternava do ucraniano para o russo, Zelensky disse: ‘Quanto mais suas tropas permanecerem em solo ucraniano, maior será a devastação que elas causarão à Rússia.

Fonte: Internacional