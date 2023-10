Rússia ataca instalações de grãos no sul da Ucrânia

A Rússia bombardeou instalações portuárias e de grãos no sul da Ucrânia nesta quinta-feira (12) e lançou novos ataques na cidade de Avdiivka, no leste do país, em uma de suas maiores operações ofensivas em meses.

Destacando a intensidade e a importância do ataque a Avdiivka, o presidente Volodymyr Zelenskiy disse que as forças ucranianas estavam mantendo sua posição. Os militares ucranianos afirmaram ter repelido mais de 10 ataques russos perto da cidade.

Os militares afirmam que as forças de Moscou redirecionaram muitas tropas e equipamentos para Avdiivka, revidando mais de quatro meses de uma contraofensiva ucraniana no leste e no sul, que encontrou forte resistência russa.

“Avdiivka. Estamos mantendo nossa posição. São a coragem e a unidade ucranianas que determinarão como essa guerra terminará”, escreveu Zelenskiy no aplicativo de mensagens Telegram ao lado de fotos de tropas ucranianas e da placa de entrada de Avdiivka.

Avdiivka abriga uma grande usina de coque no sudoeste da região de Donetsk e fica a noroeste da cidade de Donetsk, controlada pela Rússia.

A Rússia também intensificou os ataques aéreos aos portos do Rio Danúbio na região sul de Odesa, que se tornaram a principal rota de Kiev para a exportação de alimentos desde que Moscou desistiu de um acordo que permitia embarques pelo Mar Negro em julho.

No último ataque, um porta-voz militar disse que uma instalação de armazenamento de grãos havia sido atingida na região de Odesa. Ela disse que alguns grãos foram danificados, mas não informou a quantidade.

Fonte: EBC Internacional