Russa morre com ruptura genital após cair de jet ski pilotado pelo marido

“Ao fim de uma curva, o marido acelerou, e a mulher não conseguiu permanecer no jet ski, caindo na água”, afirmou o relatório final do caso, divulgado no fim de dezembro.

O impacto da queda criou um efeito conhecido como “golpe de martelo”, no qual a água, mudando repentinamente de direção, atingiu com força a genitália da banhista. Isto fez com que Elena sofresse “ruptura genital”, informou o meio de comunicação russo “Baza”. Elena Spiryakova e o marido, Oleg — Foto: Reprodução O quadro, também conhecido como ruptura uterina, pode causar dor abdominal aguda e sangramento vaginal. Elena chegou a ser socorrida em um hospital próximo, mas não resistiu à perda demasiada de sangue. Oleg enfrenta agora uma acusação criminal por “causar a morte por negligência” após processo movido pela família de Elena.