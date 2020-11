Redação João Bidu Runas: Conheça mais sobre esse oráculo

Um dos métodos de adivinhação mais antigo do mundo, as runas são 25 pequenas peças, feita de alguns materiais, com letras que compõem o alfabeto nordico utilizadas pelos ancestrais de países do norte da Europa. A palavra runa significa mistérios, ocultismo ou segredos na língua germânica. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse oráculo.

O que são as runas?

As peças das runas eram feitas pela população, utilizando materiais como madeiras, ossos ou metais. As peças eram utilizadas primeiramente em jogos de adivinhação e, além disso, para escrever poemas também. Elas eram consideradas um valioso amuleto de proteção.

Elas simbolizam forças eternas e já existentes que o próprio deus Odin descobriu quando passou por uma grande provação, por isso, são consideradas presente de Odin para a humanidade. Este alfabeto é formado por símbolos que constituem forças poderosas dos cosmos. Cada letra representa como as forças do mundo influenciam as pessoas.

Hoje em dia, as runas são populares entre ciganos e astrólogos, mas antigamente já foram associadas à bruxaria, fazendo com que fossem substituídas pelo alfabeto latino e até mesmo proibidas de serem jogadas.

Como as runas funcionam e como jogá-las?

Primeiramente, as Runas são divididas em 25 peças e formam três grupos com oito ou nove símbolos cada. No primeiro grupo ficam os símbolos das Realizações Físicas; no segundo, das Realizações Emocionais; e no terceiro e último, das Realizações Espirituais. Deve-se embaralhar os três grupos de Runas dentro de um saco. No próximo passo, é preciso pensar ou dizer em voz alta o que se deseja saber. Depois disto, retire apenas uma peça sortida do saco em que você colocou as peças. Atenção! Não esqueça de puxá-la no sentido vertical.

O significado de cada runa

Todas as Runas têm o seu lado positivo e o negativo, este podendo ser chamado também de invertido. Por isso, é preciso de uma pessoa sábia para saber jogar certo.

FEHU

Esta significa riqueza, sucesso e bastante alegria, para o presente ou tempos próximos. Esta carta, quando invertida, pode significar perda de todos os lados, pessoal e social, como dinheiro, amizade, discórdia e frustrações.

URUZ

Tirar esta runa significa um momento bom de saúde, vontades sexuais, sabedoria, empatia e força física. Tirar esta carta de forma negativa indica problemas de saúde, fraqueza, estresse e falta de equilíbrio em geral.

THURISAZ

Trabalho árduo, fertilização, erotismo, proteção e poderá receber ajuda de quem menos espera. O lado ruim desta carta é a tendência de compulsão por algo, traição, mentiras em ambas partes, ou seja, sinal de perigo.

ANSUZ

Comunicação, traz prazer em tudo o que faz, além disso, também tem a ver com saúde boa, sabedoria nas palavras, podendo trazer verdades necessárias e muita benção para si mesmo e para quem ama. Esta runa, se invertida, significa falta de comunicação, trazendo falha, cansaço, ilusão e avareza.

RAIDHO

Viagens novas, crescimento tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Momento grande de evolução, mudanças na rotina e pensamentos novos surgindo. Esta runa negativa simboliza crises existenciais, injustiças e irracionalidade, podendo levar a perturbações como medo da morte.

KENAZ

Esta pedra significa criatividade, transformação e visão ampla para novidades. Novas forças positivas, como um novo amor, amizade ou até mesmo paz interior. Kenaz negativa simboliza doença, falta de criatividade e desilusão amorosa, além de frustrações por expectativas.

GEBO

Equilíbrio, fraternidade, união entre as pessoas dentro do trabalho e fora. Trabalhando juntos e positivos, tudo fica mais fácil e tranquilo. Não tem lado invertido.

WUNJO

Indica felicidade, vontade de conhecimento, conforto, trazendo boas notícias no presente, como algo que estava esperando há tempos. Invertido, pode trazer um momento de tristeza e conflito com si mesmo e com pessoas próximas, falta de vontade para poder produzir.

HAGALAZ

Proximidade com a natureza, mudanças de comportamentos, podendo trazer mudanças boas para a vida. Não tem lado invertido.

NAUTHIZ

Momento para esperar e deixar as coisas acontecerem naturalmente, perdas significativas podem ocorrer e, nesse caso, o melhor a se fazer é se proteger. Esta carta não é muito positiva, portanto, a parte negativa é a continuação do significado dela. Problemas estão por vir e tirar sua paz, privando-o de fazer suas próprias escolhas. Principalmente emocionais.

ISA

Esta runa mostra que está na hora de reclamar menos e agir mais, entender que muitas vezes o que falamos negativamente pode nos prejudicar. Com ela em posição, pois esta runa não fica invertida, significa traição, ilusão por algo e armadilha.

JERA

Simboliza recompensas, tempo de colher bons frutos para si próprio. A paz está reinando e com isso um futuro próspero lhe espera. Esta runa também não pode ser invertida e sim em oposição. Negativamente, ela representa mudanças difíceis de aceitar, como falta de dinheiro e conflitos perturbadores.

ELHAZ

Momento de grande força para atingir seus objetivos e proteger quem ama. Acreditar em si mesmo e dar o seu melhor para tudo. Não tem lado invertido.

PERDHRO

Pode significar a descobertas de assuntos ocultos e mudanças significativas. Conhecimentos para assuntos futuros, fazendo com que sua vida progrida da melhor forma. Perthro invertida, traz sensação de mal-estar e necessidade de ficar sozinho, fazendo com que tudo regrida.

ALGIZ

Traz proteção, principalmente contra o mal pois esta pedra mostra como é necessário se afastar de todas as coisas negativas que os rodeiam. Este é o momento para seguir a intuição para as energias boas. O negativo desta pedra significa perigo.

SOWILO

Simboliza meta alcançadas, sucesso e saúde. Mudanças positivas em sua vida, período em que todo trabalho valeu a pena, trazendo tranquilidade mental e espiritual. Não tem lado invertido.

TIWAZ

Representa liderança e força de justiça. A racionalidade ajudará conquistar os objetivos. Sacrifícios para buscar a vitória serão necessários. Tiwaz invertido traz pensamentos bloqueados, desequilíbrio emocional, momentos de injustiça, conflitos e pouca afetividade.

BERKANO

Esta runa simboliza a fertilidade e crescimento. Renovações de energias e uma nova vida. Desejo sexual aflorado e consequentemente amor também, trazendo casamento e gravidez. Grande crescimento em negócios, trazendo dinheiro. Berkano invertido trará problemas familiares e perda de controle.

EHWAZ

Indica progresso nas coisas da vida, por isso planejamento é algo bem importante neste período. Trabalho em equipe e confiança em si mesmo e nas pessoas que vivem à sua volta trarão inúmeros benefícios.

MANNAZ

Ela simboliza a raça humana, relações entre amigos e inimigos, conscientização e inteligência. Este momento pede menos orgulho e, se necessário, pedir ajuda para pessoas que acrescentam positividade. Invertida, simboliza ilusão, depressão e controle.

LAGUZ

Representa a água salgada do mar, fertilidade, fluxo abundante de mudanças e renovação em tudo que atrasa. Fantasias e mistérios estão fortes para quem tira esta pedra. Viagens novas e bens materiais. O negativo desta carta indica perdas em geral.

INGWAZ

Simboliza o Deus da Terra e também a fertilidade. Período de descanso, calmaria e harmonia. Este é o momento para relaxar e se preocupar menos com os problemas. Oposição desta runa simboliza impotência para agir.

DAGAZ

Significa os dias, claridade da consciência, ótimo momento para se planejar e fazer mudanças significativas para a vida. Momento de equilíbrio. Oposição dessa carta significa falta de esperança.

OTHALA

Esta significa algum tipo de herança, como bens materiais, trazendo segurança para a família. Experiências espirituais são de grande importância neste período. Esta pedra, quando negativa, significa pobreza e preconceito.

WIRD

A última pedra, chamada de Runa Branca e associada à Deus, não deve ser usada no jogo, por isso, ela fica apenas guardada. E aí, o que achou das Runas? Compartilhe com seus amigos para que eles conheçam esse universo místico também!

