Rui Costa afirma que a segurança de todo o país será reforçada hoje

PT – 30.03.2021 Rui Costa (PT), ministro da Casa Civil

A segurança de todo o país entra em alerta após extremistas de direita convocarem novas manifestações em todas as capitais do Brasil a partir das 18h desta quarta-feira (11). Segundo o ministro da Casa Civil , Rui Costa , a segurança em todos os estados será reforçada para que atos como o do último domingo (8) não voltem a se repetir.

“Tem medidas para esta 4ª de reforço da segurança em todo o país uma vez que circularam cards de novas manifestações. Então por precaução a segurança na Esplanada dos Ministérios, nas cidades e no país como um todo”, disse o ministro à CNN Brasil .

“Não precisa de GLO para proteger o Palácio. A segurança no Distrito Federal está sob intervenção e haverá todo reforço do Exército para proteção, além das outras forças de segurança”, completou.

Na última terça (10), uma petição foi encaminhada pela Advocacia Geral da União ao STF (Supremo Tribunal Federal) para que o ministro Alexandre de Moraes tome decisões em relação às manifestações bolsonaristas pelo país.

O documento foi encaminhado à Corte por volta das 22h26min. A ação investiga os bloqueios em estradas por bolsonaristas radicais.

A AGU tem monitorado grupos do Telegram de bolsonaristas e encaminhou o texto após a indentificação de uma convocação para uma “Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política