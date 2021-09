Royal Enfield lança nova Classic 350 na Índia

Divulgação A Royal Enfield Classic 350 custa R$ 13.000 na Índia.

A indiana Royal Enfield lançou recentemente a nova Classic 350 na Índia, um modelo que como o nome sugere remete ao estilo vintage e retrô das clássicas motos dos anos 1950.

O motor é o mesmo da versão Meteor 350 , ou seja, 349 cc refrigerados a ar e óleo de 20,4 cv de potência disponibilizados a 6100 rpm e um torque de 2,76 kgfm a 4000 rpm. Ligado a ele, está uma nova caixa de câmbio de cinco marchas.

Como todos os novos Enfields, o modelo Classic também ganhou um chassi mais reforçado – Mais rígido, mais leve e melhorado – para sustentar o novo motor. Além disso, a suspensão foi revisada e freios aprimorados, com um ABS Bosch de canal duplo.

Considerada a segunda motocicleta da marca indiana mais antiga do mundo em produção em série, a nova Classic 350 passou a ser montada sobre a nova plataforma J, estreada na Cruiser apresentada no final do ano passado no exterior e lançada recentemente no Brasil.

A nova Royal Enfield Classic 350 já está sendo vendida na Índia por 184.000 rúpias, ou cerca de R$ 13 mil na conversão direta. Por lá, há 11 opções de pintura e acabamento.

Até o momento, a Royal Enfield do Brasil não comentou sobre o seu lançamento no mercado brasileiro, mas segundo rumores, como a Meteor ainda é um modelo recente, se a Classic 350 for lançada por aqui, isso não deve acontecer antes de 2022.