Royal Enfield lança dois modelos e anuncia que vai montar suas motos no Brasil

arrow-options Divulgação Novas Royal Enfield Interceptor (esquerda) e Continental GT (direita) são o último desenvolvimento da marca, com os novos conjuntos mecânicos

Apresentadas no Salão Duas Rodas 2019, as Interceptor 650 e Continental GT 650 acabam de chegar às lojas, a partir de R$ 24.990 e R$ 25.990. E, junto a isso, a Royal Enfield anuncia que começará a montar seus modelos em Manaus (AM). Apesar de a produção ser de importante estratégia para sua expansão no Brasil, a marca reiterou que com a montagem das motos no sistema CKD (Complete Knock Down), no qual as motocicletas virão completamente desmontadas da Índia, não haverá redução nos preços finais.

De acordo com a Royal Enfield, o país é o de maior potencial para o segmento de média cilindrada, que para a Royal Enfield vai dos 250 cc aos 750 cc. Dentro dessa faixa de cilindrada, o Brasil é o 2º maior mercado, ficando apenas atrás da própria Índia, país de origem da empresa. Sem definir um prazo, a expectativa da montadora é brigar com as marcas líderes no Brasil.

“Nosso chefe de manufatura está vindo para o Brasil. Ele vai se reunir com parceiros, ir a Manaus e analisar as possibilidades de produzir aqui. Temos capacidade para ocupar a terceira colocação no Brasil, com a abertura de novas quatro concessionárias até março”, afirmou Vinod Dasari, CEO global da Royal Enfield, durante o lançamento das motos. Ainda há um longo caminho a percorrer, uma vez que a marca ficou em 14º lugar em 2019, com cerca de 1.445 motos emplacadas.

As novas Interceptor 650 e Continental GT 650

arrow-options Divulgação Ambas foram desenvolvidas no Centro Técnico da marca, localizado no Reino Unido e inaugurado no ano passado

Ambas carregam o mesmo conjunto mecânico, mas a diferença está no estilo. A Interceptor segue um visual mais clássico, enquanto a Continental GT aposta em característica mais esportiva, inspirada nas café-racers. Essa identidade é o que fez a marca ser distinta ao seu público.

Além do chassi completamente novo, as novas Royal Enfield trazem como principal novidade o conjunto mecânico. A promessa é um funcionamento superior ao visto nos monocilíndricos da linha Classic 500. Com dois cilindros paralelos e 648 cc, rende 74 cv e 5,3 kgfm. Além do câmbio de 5 marchas, contam com ABS de série e tanque de 12,5 litros. O painel é simples, porém completo. Tem dois mostradores analógicos (conta-giros e velocímetro) e uma pequena tela de LCD com marcador de combustível, dois hodômetros parciais e um total.

Confira os preços de cada uma das versões a seguir:

Interceptor 650: R$ 24.990

Interceptor 650 (cor Custom): R$ 25.990

Interceptor 650 (cor Chrome): R$ 26.990

Continental GT 650: R$ 25.990

Continental GT 650 (cor Custom): R$ 26.990

Continental GT 650 (cor Chrome): R$ 27.990