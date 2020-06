Royal Enfield cria novas plataformas  que vão originar uma scrambler

Mick Makawan/CarNewsUpdate/Facebook Honda City hatch terá a missão se ser o modelo mais em conta da marca em uma série de mercados emergentes

A Honda testa a versão hatch do City na Tailândia, como mostra as fotos da página do Car News Update no Faceboook. Pelo o que se sabe até agora, o novo modelo será voltado para mercados emergentes, entre os quais Índia e Brasil, onde deverá começar a ser vendido a partir do ano que vem. Além do flagra, o carro já teve imagens da patente vazadas na internet, que mostraram detalhes como a frente igual à da versão sedã.

Entre outros detalhes do novo Honda City hatch estão as lanternas traseiras, que também lembram as do sedã, assim como os para-choques, de maneira que o carro pode ser visto como um dos futuros rivais de Toyota Yaris , VW Polo, Fiat Argo, Chevrolet Onix, entre outros. Com aspecto simples, a novidade deverá continuar com uma série de componentes do sedã, inclusive do conjunto mecânico.

Assim, quando o sedã do City passar a ter o tão esperado motor 1.0, turbo, de três cilindros, que deverá render em torno de 120 cv, o hatch também deverá recebê-lo. Porém, por enquanto, o modelo da Honda se mantém apenas com o bem conhecido 1.5, de quatro cilindros, que funciona com câmbio manual, ou automático, do tipo CVT.

Honda City hatch terá a mesma frente do sedã

O novo Honda City hatch deverá ter o papel de ser o modelo mais em conta da marca no Brasil em tempos de forte crise econômica causada, entre outros fatores, pela pandemia do novo coronavírus. Não apenas a marca japonesa, mas outras fabricantes deverão rever o portifólio que terão no País, uma vez que o panorama atual exige adotar novos paradigmas.