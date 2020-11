Redação Roxette: ouça a inédita “Tu No Me Comprendes”

A Warner Music , sob o lendário selo Parlophone Records, lançou na última sexta-feira (6), o segundo single do aguardado projeto Bag Of Trix , do icônico duo pop Roxette . Trata-se de Tu No Me Comprendes , uma versão em espanhol para a romântica You Don’t Understand Me , lançada originalmente em 1996.

Per Gessle , que fez par com a inesquecível Marie Fredriksson (1958-2019) no Roxette , comentou sobre esta nova versão: “Nós fizemos um álbum em espanhol chamado Baladas En Español, em 1996, com as nossas baladas de maior sucesso na língua espanhola. Eu lembro de escolher as músicas, e que quase, exclusivamente, escolhi músicas que a Marie estava cantando, então eu não tive que trabalhar muito fazendo vocais em espanhol. Acabou que eu fiz uma única faixa, ‘Timida’ – ou ‘Vulnerable’, como conhecemos em inglês. Nós tivemos a letra traduzida por Luis Gómez Escolar , e fomos treinados em estúdio por uma representante espanhol do EMI. Eu acho que a Marie fez um trabalho impressionante ao cantar em uma língua que ela não domina. Essa versão de ‘You Don´t Understand Me’ não fez parte do álbum, mas, voltamos a pensar nela para este projeto e a encontramos escondida em algum lugar dos baús da EMI. Fizemos uma nova mixagem, eu acho que ela soa incrível. Não tenho nenhuma sobre o que a Marie canta, mas, soa imaculada aos meus ouvidos”.

Quando Per Gessle se refere à lendária gravadora EMI é porque justamente o Roxette era contratado da discográfica britânica. Dentro da companhia, eles lançaram suas obras pelo próprio selo da dupla, a Roxette Recordings. Quando a primeira encarnação da EMI foi finalizada em 2012, o espólio fonográfico do duo sueco foi adquirido pela Warner Music , onde a discografia dos artistas são mantidos, agora, sob outro selo icônico, o da Parlophone Records , que também fez parte da EMI até aquela época.

Recentemente, a EMI foi reativada na Inglaterra , substituindo a Virgin EMI Records , já sob o controle da Universal Music .

You Don’t Understand Me , composição de Per Gessle e Desmond Child, foi lançada como parte da compilação Don’t Bore Us, Get to The Chorus! Roxette’s Greatest Hits em 6 de outubro de 1995 , sendoi produzido pelo colaborador de longa data do duo, Clarence Öfwerman .

Ouça: