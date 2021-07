Roupas para ficar quentinha e confortável por até R$ 50

Divulgação Roupas até R$ 50 – Caedu

Desde o início do isolamento social pela pandemia de Covid-19, as peças confortáveis conquistam de vez o seu espaço com o estilo athflow . As peças casuais e aconchegantes trazem cores neutras e básicas , com tecidos que abraçam – como algodão e tricô – e peças oversized para que você sinta sua roupa te abraçar . Se por muito tempo as roupas confortáveis foram vistas como sinal de desleixo e sinalizadas como peças para ficar em casa , agora elas estão em alta e a tendência parece que vai durar.

O que é AthFlow?

Ath, de Athleisure, por si só já indica um estilo de roupas confortáveis para a prática de esportes, mas que é uma tendência de moda e pode ser usada em outras atividades . Já o flow significa movimento. A junção das palavras mostra este momento onde todos os ambientes se misturam em casa (a mesa para trabalhar, o espacinho na sala para praticar exercícios e o sofá para assistir um filme) e a roupa deve acompanhar todas as atividades. A tendência já é sucesso entre os coreanos e ganhou espaço na Europa, especialmente durante o inverno.

Mas nem por isso as peças precisam ser caras para estar no seu guarda-roupa ou ser de algum tecido e/ou cor específico para que você fique estilosa pelos próximos anos – especialmente porque as peças são básicas e o que faz a diferença são os acessórios. Por isso separamos aqui algumas peças confortáveis para ficar em casa, seja para trabalhar, estudar, fazer uma atividade física ou ver um filme ou série.