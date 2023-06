ROUND Glúteo, o método que trata flacidez e imperfeições nos glúteos

Reprodução/Instagram Grazi Massafera é adepta do Round Glúteo

Responsável por colocar no mercado o método exclusivo e revolucionário para tratamento de flacidez e imperfeições na região dos glúteos , a clínica ROUND Glúteo é referência em estética na capital paulista. O sucesso do procedimento inovador é a grande inspiração do nome do espaço, inaugurado em setembro de 2022 pelo casal de farmacêuticos Natasha Ramos e Higor Guerim no bairro nobre da Vila Olímpia, localizado na Zona Sul de São Paulo.

Com mais de 2.000 atendimentos ao mês, a clínica tem previsão de faturar R$ 20 milhões até o final de 2023. Entre procedimentos de rejuvenescimento facial e corporal, que custam a partir de R$ 4 mil, o ROUND Glúteo é o responsável pelo sucesso da marca, que já fatura, mensalmente, cerca de R$ 1 milhão.

“Depois de anos de muito estudo e pesquisa, desenvolvemos esse método, que consiste na aplicação de bioestimulantes na região dos glúteos para o tratamento da flacidez, celulite e imperfeições. Nosso propósito é promover mais saúde, bem-estar e autoestima para os nossos clientes, por meio de um procedimento seguro e comprovadamente eficaz”, explica Natasha.

Patenteada por Ramos e Guerim, a técnica inovadora já conquistou o coração e o bumbum de inúmeros famosos, como Paolla Oliveira, Bruna Marquezine, Grazi Massafera, Gretchen, Jojo Toddynho, Carolina Ferraz, entre outros.

O método consiste em aplicações de bioestimuladores na região dos glúteos para o tratamento da flacidez e celulites, além de melhorar a aparência do bumbum, deixando-o mais arredondado e empinado. O procedimento, que demora cerca de 15 minutos, apresenta resultados visíveis em, aproximadamente, 40 dias após a primeira aplicação.

O procedimento não possui restrição de idade e é indicado a todos que almejam cuidar do corpo. “O Round Glúteo não é exclusivo apenas para pessoas jovens. Ele é recomendado para todos que desejam valorizar a aparência do bumbum e cuidar de si mesmos. A intenção, desde o início, é aumentar a autoestima de meus clientes por meio desse método”, explica a Natasha. Em relação à dor durante o processo, a farmacêutica garante que não há nada com o que se preocupar. “O desconforto existe, claro, mas é mínimo. Conforme aplicamos as agulhas na região, o paciente poderá sentir um pouco de incômodo, mas é totalmente suportável e vale muito a pena no final”, explica a especialista.

Projeto em expansão

Com equipe especializada e equipamentos exclusivos de alta tecnologia, a clínica, que também possui uma unidade em Curitiba, já conta com planos de expansão nacional e internacional. “Além de outras capitais do país, temos projetos para ampliação no exterior. Portugal e Estados Unidos serão os primeiros países a receberem a clínica ROUND Glúteo”, revela a farmacêutica, que tem especialização em estética.

Paranaense, Natasha Ramos nasceu no interior do estado e migrou para a capital Curitiba aos 18 anos, onde trabalhou como operadora de telemarketing, cursando Recursos Humanos e, logo após, Farmácia. A segunda formação lhe deu a oportunidade de abrir uma pequena farmácia em um bairro carente de Curitiba.

Especializada em estética, lecionou em cursos de pós-graduação e, em parceria com o professor, farmacêutico e empresário Higor Guerim, criou o método ROUND Glúteo. O sucesso do procedimento lhe rendeu o apelido de Dra. Bumbum nas redes sociais e cativou um grande público formado por artistas, celebridades e influenciadores digitais de todo Brasil.

Fonte: Mulher