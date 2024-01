Rotina de skincare básica para peles negras: dicas essenciais

Marcia Fernandes/Divulgação Arina Gabriela, farmacêutica esteta especialista em pele negra

Com a chegada do verão, é crucial ajustar nossa rotina de skincare para garantir que a pele esteja protegida, hidratada e radiante. Para peles negras, que têm características fisiológicas específicas, é fundamental escolher produtos adequados que atendam às necessidades únicas dessa pele. Arina Gabriela, farmacêutica esteta especialista em pele negra e CEO da marca de cosméticos ‘Seja Sua Pele’, separou algumas dicas para explorarmos uma rotina de skincare matinal saudável, destacando produtos e dicas especialmente formuladas para peles pretas.

Limpeza Profunda: Sabonete em gel

Iniciar o dia com uma limpeza profunda é essencial. Recomendo o uso de um sabonete em gel para proporcionar leveza à pele negra. Evite produtos com ativos adstringentes agressivos, optando por fórmulas suaves e hipoalergênicas. A limpeza profunda é fundamental para remover impurezas sem causar ressecamento.

Hidratação: Cuidando da Perda Trans-epidérmica

A Pele Negra possui uma característica conhecida como perda trans-epidérmica, tornando-a propensa a ressecamento, oleosidade e desidratação. O uso de um hidratante específico é ideal para proporcionar hidratação, suavidade e maciez. Essa etapa é crucial para manter a umidade da pele e prevenir problemas dermatológicos.

Proteção Solar: Mantendo a Pele Protegida

Contrariando mitos, a Pele Negra também precisa de proteção solar diária. Apesar da presença natural de melanina, é importante usar protetor solar para reforçar a defesa da pele. A linha Seja Sua Pele oferece um protetor solar fluido, leve, não esbranquiçante e enriquecido com vitamina C antioxidante. Proteja sua pele contra os danos causados pelos raios UV, mantendo-a saudável e radiante.

Vitamina E: Hidratação Profunda e Rejuvenescimento

Além da vitamina C, outro componente essencial para uma pele radiante é a vitamina E, que contribui para o bom funcionamento do organismo, garantindo uma pele mais hidratada e rejuvenescida.

Investir em uma rotina de skincare é mais do que um cuidado com a estética; é um ato de amor-próprio. Para as peles negras, essa rotina ganha ainda mais importância, pois reconhece a singularidade e as necessidades específicas desse tipo de pele. À medida que nos preparamos para o verão, lembramos a importância de limpar, hidratar e proteger nossa pele diariamente. Escolher produtos leves, sem agressões, e que retenham a hidratação é essencial.

Lembre-se, a beleza da pele negra é única, e a rotina de skincare deve refletir essa singularidade, promovendo a saúde e o bem-estar da pele. Aproveite o verão com confiança, sabendo que sua pele está recebendo os cuidados necessários para brilhar do jeito que você merece!

