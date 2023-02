Rota turística de Venda Nova do Imigrante receberá pavimentação

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, neste sábado (11), o início das obras de pavimentação da estrada da Rota dos Lagos, em Venda Nova do Imigrante. O município vai receber também um novo espaço físico da Farmácia Cidadã Estadual e um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Ainda na região, Casagrande inaugurou a ampliação do centro de eventos Morangão, no distrito de Aracê, em Domingos Martins.

“Fizemos investimentos fortes no governo passado e seguimos dando continuidade a este trabalho para podermos estruturar as comunidades do interior. É preciso facilitar a vida de quem trabalha com agricultura, pecuária e fruticultura, além de incentivar o turismo. Nossa região serrana é lindíssima e a Rota dos Lagos vai fortalecer ainda mais o setor. Também visamos a melhoria da prestação dos serviços ao cidadão com mais um equipamento assistencial e uma moderna Farmácia Cidadã”, afirmou o governador.

A pavimentação da estrada da Rota dos Lagos faz parte do Programa Caminhos do Campo, da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). Com investimento de R$ 16,1 milhões, as intervenções no trecho de 9,3 quilômetros de extensão vão garantir maior trafegabilidade para os veículos que realizam o escoamento da produção rural, além de facilitar a mobilidade da comunidade e turistas.

Cercada de belezas naturais, os atrativos da Rota dos Lagos, incluem restaurantes, hospedagens, cafés coloniais, cervejarias e possibilitam ao visitante conhecer toda a produção de agroturismo da região. “Esta obra de infraestrutura é uma demanda antiga da comunidade e vai beneficiar produtores, moradores e empreendedores, além de fomentar o turismo e todas as cadeias produtivas da região”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Ainda durante a agenda, o governador assinou a Ordem de Serviço para construção de um novo espaço físico para a Farmácia Cidadã Estadual de Venda Nova do Imigrante, com repasse de R$ 500 mil em recursos do Fundo Cidades. Com objetivo de garantir maior comodidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliar o local de armazenamento dos medicamentos, a nova unidade será instalada no bairro Marmim e beneficiará mais de 3,5 mil pacientes.

Presente no município há 15 anos, a Farmácia Cidadã Estadual tem uma média de 70 atendimentos por dia, sendo assistidos cidadãos das cidades de Venda Nova do Imigrante, Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Ibatiba, Iúna e Laranja da Terra.

“A nova estrutura foi pensada durante alguns anos e é uma satisfação enorme participar desse primeiro passo para a transformação do projeto. Com esse investimento, a população terá assistência com mais qualidade e conforto, além de proporcionar a otimização do desenvolvimento no fluxo de trabalho dos profissionais que atuarão no local”, ressaltou a gerente da Assistência Farmacêutica Estadual, Maria José Sartório.

Na proteção social, o Governo do Estado, por meio do Fundo Cidades, vai repassar R$ 720 mil para a construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). A obra irá garantir a melhoria do atendimento de caráter protetivo às famílias e indivíduos que se encontram em uma situação de risco pessoal ou social, cujos direitos foram violados ou ameaçados.

“Me sinto muito agradecida nesse momento. Iniciei meus mais de 20 anos dedicados à assistência social aqui nessa cidade, onde nasci e fui criada. Estar aqui hoje me emociona, não só como servidora de uma administração responsável e sensível aos desafios que temos, mas também como cidadã deste município que tanto amo. É uma honra contar com a confiança do governador Renato Casagrande e do povo capixaba, nessa tarefa de cuidar de nosso Estado”, afirmou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

A secretária de Estado de Governo, Maria Emanuela Pedroso, ressaltou a importância da melhoria dos equipamentos públicos, aprimorando assim a qualidade dos serviços ofertados à população. “Com o Fundo Cidades, estamos apoiando os investimentos municipais e viabilizando obras que proporcionam mais qualidade de vida para os capixabas de todas as regiões e o desenvolvimento integrado do nosso Estado”, pontuou.

O prefeito de Venda Nova do Imigrante, Paulinho Minetti, falou sobre os novos investimentos anunciados. “Hoje é um dia de alegria. A Farmácia Cidadã não atende apenas a nossa cidade, mas também outros seis municípios. O Creas também será importante e vale destacar que o repasse do Fundo Cidades, que acontece de fundo a fundo, desburocratiza e facilita a realização dessas obras. Enquanto a Rota dos Lagos será muito importante para nossa agricultura e turismo”, declarou.

Também neste sábado, o governador Renato Casagrande fez a entrega da obra de ampliação do centro de eventos Morangão, onde é realizada a tradicional Festa do Morango, em Domingos Martins. As intervenções contemplaram a ampliação do galpão já existente em 600 metros quadrados, além da conclusão das instalações elétricas e da estrutura de combate a incêndio do local. Foi investido cerca de R$ 1 milhão em recursos do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.

Estiveram presentes nas agendas, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço; o prefeito de Domingos Martins, Wanzete Kruger; o deputado federal Paulo Foletto; o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos; os deputados estaduais Denninho Silva, Fabrício Gandini e Mazinho dos Anjos; o diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), Leonardo Monteiro ; além de lideranças da região.

