Rota 381| lançamento de movimento será transmitido pelas redes sociais

O grande evento programado para a próxima sexta-feira (5), em Barra de São Francisco, para discutir a consolidação de um corredor logístico, turístico e de desenvolvimento econômico e humano, ao longo da BR 381, poderá ser acompanhado pela população em transmissão ao vivo pelos canais oficiais das redes sociais da Prefeitura de Barra de São Francisco no Facebook (Facebook.com/pmbsf) e no Youtube (https://bit.ly/2MzJEjU).

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (1) pelo prefeito Enivaldo dos Anjos, que massificará os convites pelos aplicativos de troca de mensagens e pelas suas próprias redes sociais. “Na verdade, a gente gostaria que toda a população pudesse participar do evento, mas o advento da pandemia da Covid19 não permite que isso aconteça. Então, vamos usar a tecnologia para que todos saibam o que está acontecendo em nossa região”, disse Enivaldo.

O evento reunirá lideranças políticas e empresariais do Espírito Santo e de Minas Gerais, além de membros das bancadas estaduais e federais dos dois Estados, para o lançamento do Movimento Rota 381

Os principais assuntos serão a duplicação da BR 381, entre São Mateus e Governador Valadares, a construção da Estrada de Ferro Minas-Espírito Santo e do Centro Portuário de São Mateus, estes dois com recursos totalmente privados. A ferrovia terá em Barra de São Francisco uma UTAC (Unidade de Transbordo e Armazenagem de Cargas), onde deverá ser instalado um porto seco alfandegado.

Todos os detalhes serão passados pelos palestrantes do evento de sexta-feira, no Cerimonial Maanaim. Um deles, o CEO da Petrocity Portos, José Roberto Barbosa da Silva, está em Brasília e virá direto para Barra de São Francisco para detalhar as últimas novidades relacionadas ao porto de São Mateus e também à ferrovia que, inicialmente, ligará o porto a Governador Valadares e a Ipatinga, mas cujo projeto prevê 566km até Sete Lagoas (MG).