Rosto de Maraisa levanta suspeitas de novos procedimentos esteticos

Reprodução/Instagram Wanessa Moura





A modelo Wanessa Moura relatou em seu Instagram nesta quarta-feira (15) o quão difícil é trabalhar na indústria da moda quando se é mulher. Ela comentou sobre assédios que já sofreu quando estava começando sua carreira.

“Eu li na imprensa de que a Globo vai gravar mais uma temporada da série Verdades Secretas e lembrei de episódios sobre a rotina de assédio contra meninas em agências de modelos que quero compartilhar”, começou.

“O universo da moda é muito difícil pra quem está começando, lembro que já recebi proposta para eu dormir com fotógrafos para poder conseguir posar em uma campanha. Claro que eu recusei, isso é um absurdo, mas a gente precisa ser muito forte contra esses assédios. Ele existe e vai acontecer com todas as modelos”, disse.

A modelo ainda finalizou dizendo que as mulheres precisam ter voz e utilizou a hashtag do movimento Me Too contra o assédio sexual e a agressão sexual.