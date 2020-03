Rose Miriam vai pedir auditoria para saber dos gastos com a herança de Gugu

Rose Miriam di Matteo vai pedir auditoria do inventário de Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019, para analisar com detalhes todos os gastos que estão sendo feitos com a herança deixada pelo apresentador da Record . As informações, que foram divulgadas nesta sexta-feira (13), são do Na Telinha .

Leia também: Gugu teria feito cruzeiro com a família depois de doença de Rose Miriam

arrow-options Arquivo pessoal Rose Miriam Di Matteo e Gugu

Ao site, o advogado de Rose Miriam , Nelson Wilians, disse que fará a solicitação na Justiça assim que tiver o reconhecimento de união estável com Gugu . “É para saber que destino foi que dado [ao dinheiro] do patrimônio. Nós vamos auditar tudo. Vou pedir satisfação de cada centavo do espólio”.

Leia também: Maquiador de Gugu Liberato comenta notícias sobre o apresentador: “Ninguém sabe”

Atualmente a responsável por administrar a fortuna – avaliada entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão – é Aparecida Liberato, irmã do apresentador da Record . Sobre isso, Nelson critica. “Dona Aparecida administra R$ 1 bilhão. E ela não tem nem 1% disso. Não tem porquê, não foi deixado nada para ela. Imagine: você não está no testamento e tem uma caneta de R$ 1 bilhão. É um absurdo de poder. Ela dá o destino que quiser para o dinheiro”.

O defensor de Rose ainda declara que o único desejo por trás deste pedido é saber como a herança foi administrada desde a morte do comunicador. Todavia, se encontrar irregularidades, ele alerta.”Vou para a polícia e vou atrás”.

Leia também: Filhos de Gugu Liberato passeiam com amigo do apresentador

Para finalizar, Willians ainda ressalta que Rose não quer administrar a fortuna e que também estará sujeita a revisões caso entre como beneficiária. Em seu testamento feito em 2011, Gugu deixou 75% de seus bens para os filhos João Augusto, Marina e Sofia, e 25% para sobrinhos, desde então a médica tenta reaver uma fatia da herança a Justiça.