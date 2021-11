Rose Miriam e Thiago Salvático homenageiam Gugu Liberato

Reprodução/Instagram Gugu recebe homenagens





Mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam Di Matteo, e o chef Thiago Salvático, que afirma ter tido um relacionamento com o apresentador, prestaram homenagens a ele, neste sábado, dois anos após sua morte. Rose Miriam compartilhou registros ao lado de Gugu, além de cliques onde surge próxima dos filhos que teve com o apresentador: João Augusto e as gêmeas, Sofia e Marina.

“Hoje uma estrela brilha no céu. Completa hoje exatamente dois anos que o papai chegou na nossa casa… Dia que Deus, nosso Pai Celestial, o levou para seus braços misericordiosos”, escreveu ela na legenda de uma foto em que estão também as gêmeas.

Rose Miriam compartilhou ainda uma imagem do passado, junto a Gugu, além de outro registro ao lado do primogênito da família, João Augusto. “João… Acho que ele é a cara do pai.”

Leia Também





Salvático, por sua vez, mostrou aos seguidores uma foto dele ao lado de Gugu, durante uma viagem dos dois. “Eternos serão nossos laços, Toninho”, compartilhou ele, referindo-se a Gugu pelo apelido.

Gugu morreu em 2019 após ser constatada sua morte cerebral. Ele caiu do sótão da casa onde a família morava na Flórida, nos Estados Unidos. O apresentador chegou a passar alguns dias internado no hospital até que óbito fosse oficialmente anunciado.