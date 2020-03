Rosa de Saron chega ao Rio de Janeiro com a turnê Lunação

Precursora do white metal católico no Brasil e com mais de 30 anos de estrada, a banda Rosa de Saron chega ao Rio de Janeiro neste sábado (7) com o show da turnê Lunação, mesmo nome do álbum lançado em 21 de janeiro. A apresentação acontece no CCSP Cardeal Orani Tempesta, às 20h.

O lançamento da turnê acontece exatamente um ano depois do lançamento do single A Fênix , que bateu recorde de visualizações da história da banda e revelou Bruno Faglioni como novo vocalista do Rosa de Saron .

Planejado com cuidado e método, o show deste sábado vai privilegiar as novas canções, como Um Dia , Sobre a Dúvida e Mire as Estrelas , sem deixar de fora os sucessos que marcaram a trajetória da banda e o coração dos fãs. Outra característica marcante das apresentações do grupo musical são as reflexões e momentos de espiritualidade que se mesclam à música e à arte no palco.

É possível adquirir os ingressos pelas internet aqui . Os preços, considerando meia-entrada, variam entre R$ 50 e R$ 140. A Live Co., promotora do show, não divulgou as demais datas da turnê do Rosa de Saron que começa neste fim de semana.