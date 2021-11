Roque, do SBT, demite secretária particular por ciúmes de sua mulher

Reprodução/Instagram Lea Fonseca foi secretária pessoal de Roque por quatro anos no SBT





Quem circula pelo SBT percebeu que Roque tem circulado pelos corredores da emissora na companhia de uma nova secretária. Lea Thomazi Fonseca, que ficou ao seu lado por cinco anos, foi demitida em fevereiro. O motivo? Ele recebeu um ultimato de sua mulher, Janilda Nogueira, que o colocou contra a parede e disse: “ou ela, ou eu”.

A coluna apurou que Janilda estava incomodada com Lea há muito tempo por conta do excesso de proximidade dos dois. A secretária cuidava de assuntos profissionais e pessoais de Roque, que tem 83 anos de idade, e ainda viajavam juntos quando fechavam trabalhos fora do SBT, como a animação de shows de cantores sertanejos.





Lea foi contratada para a função em maio de 2017, após Roque apresentar uma sequência de problemas de saúde, que o fizeram passar por diversas internações e ser diagnosticado com hidrocefalia. Quem pagava seu salário era o SBT, onde já trabalhou como animadora de palco.

Com a pandemia, Roque deixou de ir para o SBT, e Lea teve suas atividades paralisadas. Por conta disso, teve que ficar à disposição de seu patrão somente nas demandas pessoais, já que ele estava afastado por pertencer ao grupo de risco do novo coronavírus. Com isso, a secretária e Janilda também começaram a ter mais contato, e foi neste momento que a coisa começou a desandar.

A coluna apurou que Janilda começou a pedir para Lea executar tarefas que fugiam de suas responsabilidades, como por exemplo ir ao supermercado e fazer as compras da casa de Roque. Houve alguns desentendimentos no meio do caminho, e a mulher do braço direito de Silvio Santos foi taxativa: ou ele demitia a funcionária, ou o casamento acabava ali mesmo.

Roque, contra sua própria vontade, optou por demitir Lea. Ele entrou em contato com o SBT, que formalizou os trâmites, e pediu desculpas à secretária, que segue desempregada e bastante abalada com a situação. Tentei falar com Lea, mas ela não atendeu as ligações. No SBT, ela era bastante querida por todos e não deixava o assistente de palco sozinho em nenhum momento.

Procurei o SBT, que confirmou a demissão de Lea, mas disse que não entrará em detalhes porque não comenta assuntos internos referentes a demissões.