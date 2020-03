Ronnie Von conta que foi vítima de pedofilia: “Eu tive que me fechar”

Ronnie Von relembrou um episódio que viveu na infância. O apresentador contou que foi vítima de pedofilia quando tinha apenas 11 anos de idade. Em entrevista à revista O Cruzeiro, ele contou como ocorreu o episódio e os desdobramentos desse fato durante o resto da vida.

Ronnie Von conta que foi vítima de abuso sexual quando era criança

O astro da televisão contou que estava dormindo na casa da tia dele, quando a empregada o acordou durante a noite. “É verdade. Em termos mais práticos, pelo menos de como é percebido hoje, um menino de 11 anos ter uma relação com uma mulher 30 anos mais velhas seria pedofilia”, disse Ronnie Von .

O artista conta que na época, há mais de 60 anos, ele não contou sobre o abuso para ninguém, pois os tempos eram outros. “Eu tive que me fechar, me trancar. Sou um cara que nasceu em 1944, tive uma educação diametralmente oposta à que existe hoje. Só falei sobre isso depois de adulto. Aí a coisa já toma outro vulto”.

Uma das primeiras pessoas que soube do que aconteceu foi a esposa do apresentador, Kika Von . Mesmo ele descrevendo o episódio como “um horror”, Ronnie fala que não foi algo traumatizante ao longo da vida. “Não diria que [falar sobre o assunto] me trouxe paz de espírito porque não foi um trauma, foi uma coisa pontual na minha vida”, explica.

A única precaução tomada foi deixar de ir na casa da tia, para que não visse a mulher novamente. A última vez que se encontrou com ela, ainda era garoto. Ronnie Von também explica porque decidiu falar sobre isso nesse momento da vida: “Na minha idade, o que que eu vou esconder mais? Sempre fui muito certinho, as pessoas dizem que parece sempre que saí do banho, mas também tive outros tipos de compreensão em função da minha cronologia”.