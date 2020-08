Rompimento em tubulação de obra inaugurada por Bolsonaro evacua 2 mil no Ceará

Reprodução Pouco tempo após inauguração de obra feita pelo governo Bolsonaro, tubulação rompeu em barragem no Ceará

Na manhã deste sábado (22), cerca de 2 mil moradores do entorno da barragem Jati, no Ceará, foram retirados de suas casas preventivamente após o rompimento de uma tubulação em obra que faz parte do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco e foi inaugurado em 26 de junho pelo presidente Jair Bolsonaro .

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, as cerca de 2 mil pessoas evacuadas foram levadas para abrigos e casas de familiares. Não há registro de feridos após o rompimento da tubulação até o momento, segundo a pasta.

Assista ao rompimento da tubulação

????

Urgente

????

Rompimento da Tubulação da Hidrelétrica da Barragem de Jati no Ceará.

Essa água foi liberada ontem e faz parte da Transposição do Rio São Francisco.

?????? pic.twitter.com/D5qQeowrJH — ?RJ_em_Alerta ???????? (@RJ_em_Alerta_) August 21, 2020

O vazamento ocorreu na sexta, segundo o ministério, e já foi contido. Durante a noite e a madrugada deste sábado, porém, havia dificuldade de avaliação técnica sobre a estrutura do local devido a falta de iluminação. Após o rompimento da tubulação, houve queda momentânea de energia, e as autoridades precisaram esperar a chegada de um gerador para acionar o controle da comporta.

Divulgação/Ministério do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, acionou liberação de comporta de barragem de Jati no dia anterior ao rompimento

Um dia antes, na quinta, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho , foi ao local acionar a liberação da comporta da barragem do Jati.

Neste sábado, além de Marinho, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, e o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), irão ao local acompanhar a situação. O ministério garante que não há risco de rompimento de barragem , o que tornaria a situação mais grave.

A comporta aberta por Marinho libera água da barragem de Jati para o Cinturão das Águas do Ceará (CAC), um sistema do Governo do Ceará para abastecer outras cidades do Estado, inclusive dentro da Região Metropolitana de Fortaleza.