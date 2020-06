Rompimento de barragem deixa desabrigados em Pernambuco

Prefeitura de Sairé / Divulgação Pelo menos três cidades foram atingidas

Moradores de áreas ribeirinhas de três cidades do Agreste de Pernambuco foram evacuados na noite desta segunda-feira (15) após uma barragem romper na zona rural do município de Sairé. A barragem represava água do Rio Sirinhaém.

O rompimento, registrado por volta das 16h desta segunda, ocorreu após alto volume de águas das chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife e o Agreste do estado. A área de rompimento da barragem Guilherme Pontes fica em um sítio de propriedade privada.

Até o momento, moradores da cidade de Sairé, Barra de Guabiraba e Cortêsestão sendo retirados de áreas de risco pelas defesas civis. Não há um número exato de pessoas desabrigadas até o momento, mas só na cidade de Barra de Guabiraba a estimativa é de que mil pessoas tenham sido retiradas de casa. Duas outras cidades que ficam no curso do mesmo rio, Gameleira, e Ribeirão, localizados na Zona da Mata, estão em estado de alerta.