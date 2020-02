Romi-Isetta do futuro é mostrado na versão definitiva

arrow-options Divulgação Nissan Versa Special Edition chega para dar o último suspiro do modelo que surgiu em 2011 no Brasil

O Nissan Versa acaba de chegar na edição especial Special Edition, por R$ 63.390. Com oferta de apenas 550 unidades, a versão tem como base o Versa S. A chegada da série é uma das últimas ações da marca ainda com o Versa atual. O modelo passará a se chamar V-Drive e será reposicionado para abrir espaço no catálogo para a nova geração. Já apresentado na América do Norte, o novo modelo chegará importado do México a partir de junho para rivalizar diretamente com Volkswagen Virtus, Toyota Yaris Sedan e Chevrolet Onix Plus.

O Nissan Versa Special Edition é equipado com câmbio Xtronic CVT, motor 1.6 de 111 cv e 15,1 kgfm, e vem equipado com ar-condicionado, comandos de áudio e telefone no volante. Ainda há volante com regulagem de altura e rodas de aço de 15 polegadas. Trata-se de um conjunto já conhecido do sedã da Nissan , que surgiu no mercado em 2011.

Mais equipamentos

Nissan Versa traz equipamentos de segurança e comodidade, veja

Para garantir a segurança dos ocupantes do Versa Special Edition , conta com air bags frontais para motorista e passageiro, freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA), trava elétrica com acionamento por controle remoto, três apoios de cabeça traseiros, cintos de segurança traseiros, laterais e central retrateis de três pontos, banco traseiro rebatível e fixadores traseiros para cadeiras de crianças (IsoFix).

Já falando dos itens de conectividade, o Nissan Versa traz conexão de músicas via Bluetooth com conectividade com Apple CarPlay® e Android Auto®, computador de bordo, streaming com comandos no volante, painel de instrumentos fine vision, sistema de áudio com tela de 7 polegadas sensível ao toque, rádio AM/FM, entrada auxiliar para MP3/AUX e conector USB.