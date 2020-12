Romeu Zema lamenta acidente com ônibus na BR-381 em Minas: “Estarrecido”

Pedro Gontijo/Imprensa MG Governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse que está “estarrecido” com o acidente envolvendo a queda de um ônibus de turismo de uma ponte na BR-381 , em João Monlevade, localizada na região central do estado. O veículo deixou ao menos 15 mortos. O anúncio foi comunicado por meio da conta oficial do Twitter de Zema.

” Estarrecido . Toda a minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do grave acidente que ocorreu nesta tarde, em João Monlevade, região Central”, escreveu Zema .

O governador disse ainda que equipes dos bombeiros, policiais, ambulâncias e helicópteros estão no local para realizar o atendimento dos feridos e dar suporte à família, além de apurar os fatos.

“Todo o aparato do Governo de Minas foi colocado por mim à disposição das vítimas”, alegou.

Acidente

O ônibus despencou de uma altura de 15 metros com cerca de 40 passageiros a bordo. Ao menos 15 mortos foram contabilizados e outras 26 pessoas ficaram feridas. As vítimas receberam atendimento.

Testemunhas que estavam no local no momento do acidente disseram que o ônibus foi visto dando ré antes da queda. As causas do acidente estão sendo investigadas.