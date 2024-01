Foto: Reprodução “Romantasy”: conheça o gênero literário amado pelos jovens e veja dicas de leitura

“Romantasy” tem conquistado o coração dos jovens leitores como um gênero literário fascinante. Combinando elementos de romance com elementos fantásticos, essa categoria oferece narrativas envolventes que vão além das tradicionais jornadas heroicas e batalhas épicas . Descubra mais sobre esse fenômeno literário, explore mundos mágicos repletos de seres extraordinários e confira algumas dicas de leitura que prometem transportar os leitores para universos encantadores e cheios de romance .

O que é o gênero Romantasy?

A literatura de fantasia, conhecida por seus elementos como seres mágicos, mundos imaginários e batalhas épicas, continua a atrair leitores jovens e adultos. No entanto, recentemente, o mercado editorial tem visto uma mudança significativa. Originais prometendo mais do que ação e imaginação estão surgindo, e a “romantasy” ou “romantasia” destaca-se como a principal novidade para os leitores ávidos mais jovens.

Essencialmente, a romantasia concentra-se no romance e na interação entre personagens em um contexto fantástico, afastando-se da ênfase tradicional na jornada do herói, batalhas épicas e criação de mundos. Embora histórias desse tipo não sejam novas, a recente rotulação desse subgênero ganha destaque no cenário literário. Se você quiser se interar nos livros de romantasy que tem tomado espaço no coração dos fãs, confira nossa lista.

6 melhores livros de Romantasy

Separamos os melhores livros do gênero para você conhecer.

1. Caraval, Stephanie Garber

Scarlett Dragna, após anos de espera, finalmente é convidada para participar do lendário Caraval , um evento mágico anual. No entanto, sua vida controlada pelo pai e um casamento arranjado ameaçam seus planos. Com a ajuda da irmã Tella e um misterioso marinheiro, Scarlett escapa para o Caraval, onde Tella é sequestrada, tornando-se o foco do jogo. Scarlett embarca em uma jornada repleta de amor, desgosto e magia, com apenas cinco noites para decifrar pistas e salvar sua irmã antes que ela desapareça para sempre.

Louise Le Blanc, uma fugitiva do clã de bruxas, se esconde na cidade de Cesarina, onde a caça às bruxas é intensa. Reid Diggory, fervoroso caçador de bruxas, é enganado por Lou, o que resulta em um escândalo público. Para evitar a execução, eles são forçados a se casar. Lou precisa convencer Reid de sua inocência enquanto seus sentimentos se complicam. Em meio ao perigo, Lou enfrenta uma escolha difícil entre sua verdadeira natureza e o amor que começa a surgir por Reid.

3. De Sangue e Cinzas, Jennifer L. Armentrout

Poppy, uma Donzela destinada a inaugurar uma nova era, nunca teve controle sobre sua vida. Enquanto espera sua Ascensão, ela prefere lutar contra o mal com os guardas a se preparar para ser considerada digna pelos deuses. No entanto, quando Hawke, um guardião encarregado de garantir sua Ascensão, entra em cena, desejo e dever se entrelaçam, desafiando suas crenças. Em meio a um reino caído que busca vingança, Poppy enfrenta ameaças crescentes, e os limites entre o proibido e o tolerável se tornam turvos.

Aos vinte anos, Violet Sorrengail tinha planos de uma vida tranquila no Quadrante dos Escrivães, mas sua mãe, a comandante geral, a obriga a se tornar uma elite de Navarre: os cavaleiros de dragão. Com um corpo pequeno e frágil, Violet enfrenta constantemente a ameaça de ser incinerada, já que os dragões não se ligam a humanos considerados “frágeis”. Em meio a competição acirrada, traições e suspeitas de segredos sombrios da liderança, Violet precisa usar sua astúcia para sobreviver na Basgiath War College, onde a única saída é se formar ou morrer.

Perséfone, a deusa da Primavera, é ironicamente associada ao murchamento das flores ao seu toque desde a infância. Após se mudar para Nova Atenas, ela busca uma vida tranquila como jornalista mortal. Entretanto, um encontro casual com Hades, o deus dos mortos e dono de um império de jogos no mundo mortal, a coloca em um contrato desafiador. Para manter sua liberdade, Perséfone precisa criar vida no “mundo Inferior”. A aposta não apenas revela as dificuldades da deusa, mas também desencadeia um amor proibido pelo Deus dos Mortos.

Em uma trama que mescla elementos de “A Bela e a Fera” e “Game of Thrones”, Sarah J. Maas cria um universo repleto de ação, intriga e romance. Feyre, uma jovem forçada a se tornar caçadora para sustentar sua família, acaba matando uma criatura feérica. Como reparação, ela é levada para a mágica e traiçoeira Corte Feérica da Primavera, onde descobre que seu captor, Tamlin, não é uma besta, mas o senhor da corte. À medida que Feyre explora esse mundo encantado, seus sentimentos por Tamlin evoluem de hostilidade para uma paixão avassaladora. Enquanto enfrentam uma sombra antiga e sinistra, Feyre precisa provar seu amor para salvar Tamlin e seu povo da condenação iminente.

