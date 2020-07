Romana Novais fala de dificuldade ao amamentar, mas garante: “Não queria parar”

A atriz Fernanda Nobre, que é casada com o diretor José Roberto Jardim, explicou em um vídeo que postou no Instagram como funciona a dinâmica do relacionamento aberto para eles.

“Minha proposta é falar sobre a liberdade da mulher e falar sobre a escolha da mulher. É falar sobre o que está sendo imposto para ela e ela questionar se é isso mesmo que ela quer”, explicou a artista, que recentemente também falou sobre maternidade compulsória. Reprodução/Instagram Fernanda Nobre fala sobre relacionamento aberto com José Roberto Jardim Fernanda garante não acreditar em monogamia e contou que chegou a um pacto com o marido, mas avisa que não existe um modelo para relações e que tudo vai variar com os diferentes casais. “No nosso caso, o que eu quis tirar é a traição. Eu quis que a traição não existisse, a traição não é uma questão. Não vai ser o que vai me fazer me separar, o que vai me fazer me separar é a quebra da lealdade”, disse. A atriz também explicou que, para ela, lealdade é compartilhar com o parceiro o que está acontecendo em sua vida e não deixar a pessoa com quem você se relaciona de fora de assuntos que impactam na vida dos dois. “Mas não é que nós estejamos na arena, à procura, que vamos sair com todo mundo. Não é isso. É como se estivéssemos vivendo na monogamia, mas sem hipocrisia”, ela continua. A artista disse que está tudo bem caso alguém se interesse por outra pessoa, isso não será uma traição. Ela também revelou que teve mais dificuldades para se adaptar a esse tipo de relacionamento do que o marido, porque é mais ciumenta. Para que o casamento aberto desse certo, o casal também adotou algumas regras. Um dos combinados entre Fernanda e José Roberto é sempre avisar uma pessoa com quem forem se relacionar que são casados e que o parceiro deles vai ficar sabendo o que rolou. “O que é mais incrível é que eu estou me sentindo muito mais segura, porque tem um lado meu controlador, que eu sei o que está acontecendo. Isso me deixa segura”, admitiu. E Fernanda reforça: “Se a gente está junto é porque a gente realmente quer”. A atriz disse que o relacionamento aberto funcionou bem para eles, que muitas vezes ficam divididos entre Rio e São Paulo. “É partir do princípio de que não está me fazendo de trouxa”, ela explica. Nobre admite que tem um pouco de medo de perder o marido, mas traz uma reflexão para isso. “A gente tem medo do outro se apaixonar por alguém. Mas a gente também não tem medo disso quando está na monogamia?”, analisa. View this post on Instagram Abrindo o jogo para vocês sobre o nosso pacto. Sem medo, mas morrendo de medo porque nossa sociedade é cheia de moralidade. Obrigada por estar nesse caminho comigo, meu @joserobertojardim 💛 A post shared by Fernanda Nobre (@fenobre) on Jul 23, 2020 at 8:05pm PDT Fonte: IG Mulher