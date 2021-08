Marcelo de Assis Rolling Stones vão manter turnê nos EUA, diz jornal

Os Rolling Stones vão continuar com a sua atual turnê nos EUA , mesmo com o recente falecimento de seu lendário baterista Charlie Watts . As informações são do britânico The Sun.

A publicação ainda reporta que todos os compromissos da banda marcados para setembro serão mantidos e que os Rolling Stones homenagearão o baterista em todos os seus shows restantes.

Charlie Watts morreu aos 80 anos na última terça-feira (24) de complicações de uma cirurgia cardíaca.