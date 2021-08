Marcelo de Assis Rolling Stones anunciam a edição de 40 anos de “Tattoo You”

Os Rolling Stones anunciaram nesta quinta-feira (19) a reedição comemorativa do álbum clássico Tattoo You , que chega ao mercado remasterizado e expandido no dia 22 de outubro pela Universal Music , via Polydor Records , com nove faixas inéditas, incluindo Living In The Heart Of Love que já está nas plataformas digitais.

O anúncio chega 40 anos depois que o célebre álbum foi lançado pela primeira vez, em 24 de agosto de 1981 , enquanto as lendas do rock se preparam para voltar à estrada com 13 novas datas na turnê No Filter nos Estados Unidos . A nova série de shows inicia no dia 26 de setembro, em St. Louis, e se estende até novembro.

O conteúdo completo de Tattoo You (40th Anniversary Edition)

A expectativa para a nova edição de Tattoo You será alta entre os devotos dos Stones e de seus novos admiradores. A remasterização do 40º aniversário do álbum original de 11 faixas inclui favoritas como Hang Fire, Waiting On A Friend (mostrando o gigante do saxofone de jazz Sonny Rollins ) e, claro, a faixa de abertura Start Me Up, que tem sido uma assinatura da banda desde então. Os formatos deluxe também incluirão Lost & Found: Rarities e Still Life: Wembley Stadium 1982.

O disco Lost & Found contém nada menos que nove músicas do período do lançamento original do álbum, recentemente completadas e aprimoradas com vocais adicionais e guitarras da banda. Entre estas, Living In The Heart Of Love , um exercício aprimorado de rock dos Stones com todo o grupo em sua melhor forma, solos improvisados de guitarra e detalhes refinados de piano.

Outros destaques de Lost & Found incluem uma versão impressionante de Shame, Shame, Shame, gravada pela primeira vez em 1963 por um dos heróis do blues da banda, Jimmy Reed ; sua leitura de Drift Away , originalmente interpretada pela pérola do soul Dobie Gray e uma fascinante versão com tons de reggae de Start Me Up.

Still Life: Wembley Stadium 1982 é uma lembrança imperdível do show da banda em Londres , em junho daquele ano, na turnê Tattoo You. O poderoso conjunto de 26 faixas está repleto de mega-hits do Stones, incluindo a abertura, com Under My Thumb , e as grandes de todos os tempos, como Let’s Spend The Night Together, Honky Tonk Women e Brown Sugar.

O show de Wembley tem covers de Just My Imagination , dos Temptations; Twenty Flight Rock , de Eddie Cochran ; Going To A Go Go, do The Miracles e o rock’n’roll Chantilly Lace , de Big Bopper. Também apresenta testes antecipados ao vivo para as faixas do então novo Tattoo You , como Start Me Up, Neighbours, Little T&A e Hang Fire.

Tattoo You segue a reedição em 2020 do marco histórico de 1973 dos Stones, Goats Head Soup , que levou o álbum de volta ao Nº 1 no Reino Unido. Notavelmente, esta marcou a segunda vez que seu catálogo inigualável chegou ao topo da parada britânica duas vezes, após a edição deluxe de 2010 de seu álbum Exile On Main St. de 1972.

Confira a faixa Living In The Heart Of Love: