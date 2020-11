Rolling Stones: álbum clássico “Goats Head Soup” chega ao Brasil em CD duplo

Redação Swae Lee, Tyga e Lil Mosley se unem para o novo single “Krabby Step”

O rapper e compositor norte-americano Swae Lee se uniu a Tyga e Lil Mosey para apresentar Krabby Step , o segundo single da trilha sonora do novo filme da franquia de animação Bob Esponja . A música, que tem produção assinada por Tainy e Albert Hype , chega acompanhada de um lyric video com participação dos três artistas. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Interscope Records .

O lançamento segue o grande sucesso de Agua , faixa interpretada pelos astros Tainy e J Balvin apresentada no dia 9 de julho . O single ganhou um vídeo cheio de interações, diretamente do fundo do mar.

A nova aventura de Bob Esponja , um dos desenhos mais assistidos atualmente, tem sua trilha sonora assinada pelos produtores Tainy e Lex Borrero. Junto com a NEON16, eles selecionaram alguns dos artistas mais inovadores para colaborar, como Tyga, Swae Lee, Lil Mosey, Weezer, Snoop Dogg, The Flaming Lips, Kenny G, Cyndi Lauper , entre outros.

Confira: