Rogério Marinho vai liderar à oposição no Senado

O senador Rogério Marinho (PL-RN) será indicado para ocupar a liderança da Oposição no Senado . Os senadores que fazem parte do bloco formado por PL, Republicanos e Progressistas decidiram pelo nome do parlamentar mesmo após a derrota dele para Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Sua nomeação deve ser oficializada nesta terça (7).

Marinho se colocou como candidato à Presidência da Casa contra Pacheco. Apesar do discurso de aliados de que conseguiria vencer, o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) conquistou 32 votos, enquanto seu adversário recebeu o apoio de 49 congressistas.

Mesmo com a derrota, Rogério saiu fortalecido e logo recebeu a missão de ser o representante da oposição no Senado. Sua nomeação ainda não foi oficializada, mas a confirmação ocorrerá amanhã.

Neste momento, o grupo é formado por Progressistas e Republicanos, contando com 10 senadores. O PL ainda não se colocou na oposição, mas negocia para fazer parte da base.

Ciro Nogueira é o líder da Minoria

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi escolhido para ser o líder da Minoria no Senado. O ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro (PL), que já foi no passado aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decidiu se manter como opositor da nova gestão do petista.

No dia 30 de janeiro, ele usou as redes sociais para apoiar à candidatura do senador Rogério Marinho (PL-RN) à Presidência da Casa. Marinho foi derrotado por Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Lideranças no Congresso

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) é o líder do governo no Congresso;

Senador Jaques Wagner (PT-BA) é o líder do governo no Senado;

Senador Ciro Nogueira (PP-PI) é o líder da minoria no Senado;

Senador Rogério Marinho (PL-RN) é o líder da oposição no Senado.

Fonte: IG Política