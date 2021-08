Marcelo de Assis Rogério Flausino e Wilson Sideral cantam Cazuza em live solidária

Rogério Flausino e seu irmão, o cantor e compositor Wilson Sideral , co-autor de sucessos como Fácil e Na Moral, realizarão uma live solidária com show exclusivo no dia 23 de agosto , às 20h. O evento celebrará os 5 anos do Instituto Mundo Aflora (IMA) que atende meninas adolescentes que cumprem ou já cumpriram medidas socioeducativas.

A apresentação terá, ainda, as participações especiais das cantoras Marcia Castro e Marília Lopes.

Os artistas terão em seu repertório, as obras do cantor e compositor Cazuza (1958-1990), célebre nome do rock brasileiro que uniu poesia, atitude e transformação.

Flausino e Sideral cantam Cazuza também arrecadará doações para o instituto. A transmissão acontecerá pelo perfil oficial do Instituto Mundo Aflora no YouTube (institutomundoaflora) e no Facebook (mundoaflora).

Para quem doar a partir de R$ 300 até o dia 23 de agosto, às 15h, o IMA preparou uma ação especial: um pré-show VIP com bate-papo de 30 minutos com os artistas durante o aquecimento para a apresentação. Há, ainda, outras recompensas que irão variar conforme o valor das doações, como o agradecimento nominal durante a live e até mesmo um presente preparado pelo instituto.

As doações podem ser feitas por PIX, por depósito em conta corrente ou pelo PayPal do IMA. Para ter acesso às recompensas, o comprovante deve ser enviado por e-mail com o nome da pessoa. Caso prefira, a doação pode ser anônima.

“O trabalho do IMA é muito importante para a sociedade, pois traz visibilidade e garantia de direitos para a população mais vulnerável do sistema de justiça juvenil: as meninas que cumprem medidas socioeducativas. É nossa responsabilidade como sociedade civil garantir que elas tenham uma vida digna e que sejam vistas como seres humanos, para além dos delitos que fizeram”, afirma a fundadora, Renata Mendes . “As histórias delas estão entrelaçadas às nossas. Tornar-se conscientes da nossa corresponsabilidade nos permite ter a potência de transformar a nossa sociedade como um todo. Essas meninas são o futuro do nosso país, e já está na hora de aprendermos com os nossos erros e oferecer oportunidades reais para elas vivenciarem seus sonhos. Não é apenas incluí-las na sociedade, mas sim reconhecer que elas sempre fizeram parte dela” , completa.

Rogério Flausino também enaltece a importância de iniciativas como a do IMA: “Eu e Sideral estamos muito felizes em participar desta linda celebração solidária, não apenas pela feliz oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez, reverenciando nosso grande Cazuza, mas pela chance de podermos ajudar a trazer ainda mais visibilidade para esse importantíssimo trabalho realizado pelo Instituto Mundo Aflora. A causa da reintegração de meninas adolescentes nos toca profundamente e é extremamente urgente. Desde já agradecemos a todos pela audiência e pelas doações. Que venham os “Dias Melhores.”