Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo e faz ajustes nesta terça

Rogério Ceni já está no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. O voo que trouxe ele e sua comissão técnica de Salvador pousou no Aeroporto Santos Dumont na manhã desta terça-feira. Ceni já aceitou a proposta do Flamengo e é aguardado no Ninho do Urubu na parte da tarde para assinar contrato e já comandar o primeiro treinamento.