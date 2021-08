Roger vira a chave para nova decisão: “Precisamos jogar com autoridade”

Passada uma decisão, já é hora de outra. O Fluminense já virou a página após a conquista a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e voltou suas atenções para a partida contra o Cerro Porteño, nesta terça-feira, às 19h15, pelas oitavas de final da Libertadores. Para o técnico Roger Machado, o time precisa ter inteligência para entender as nuances da partida, já que o Tricolor tem uma vantagem obtida na vitória por 2 a 0 no jogo de ida do confronto, em Assunção, no Paraguai.

“É buscar o fôlego de novo depois da decisão na Copa do Brasil, em que precisávamos reverter uma vantagem e conseguimos dentro da nossa casa. Agora é focar no jogo da Libertadores e saber que a gente tem a vantagem. É preciso saber jogar com a vantagem, mas não pela vantagem. Há uma diferença grande e isso é importante. Precisamos jogar com autoridade, pois estamos dentro de casa, para que as coisas corram bem para conseguirmos essa vaga”, opinou o treinador.

Prestes a entrar no terceiro jogo de mata-mata consecutivo, Roger falou também como tem trabalhado junto ao elenco a parte psicológica, já que jogos eliminatórios costumas exigir ainda mais mentalmente dos jogadores. Para o treinador, embora atletas profissionais estejam habituados a este tipo de situação, é preciso saber dosar as emoções.

“O atleta de alto rendimento, no geral, está preparado para esses momentos. Tivemos um curto espaço de recuperação entre os jogos e isso faz com que a gente tenha uma atenção redobrada. Temos que ter aqueles minutos de satisfação depois de uma conquista, como foi a vaga na Copa do Brasil, mas tão logo no outro dia, a partir do início do treino, já devemos começar a projetar e encher novamente os tubos para o próximo jogo decisivo, para que a gente não dê margem para que o adversário ganhe campo no jogo”, comentou.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, em Assunção, no Paraguai, o Fluminense poderá até perder por um gol de diferença que ainda assim garante a classificação para as quartas de final da Libertadores, para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, do Equador.

Foto: Mailson Santana/FFC

Texto: Comunicação/FFC

