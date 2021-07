Roger, do Ultraje a Rigor, e Maurício Meirelles trocam farpas por Jair Bolsonaro

Reprodução/Instagram Roger, do Ultraje a Rigor, e Maurício Meirelles





Não convidem para o mesmo palco Roger Moreira, vocalista da banda Ultraje a Rigor, e o humorista e publicitário Maurício Meirelles, que está à frente do programa “Foi Mau”, na nova grade da RedeTV!.

É que os dois andaram se estranhando pelos lados do Twitter. Enquanto o músico, com a alcunha de conservador e de politicamente à direita, tomou as dores do chefe do Executivo e decidiu defendê-lo publicamente, o apresentador não economizou nas críticas à atual gestão.





Vale ressaltar, porém, que os ânimos ficaram exaltados após uma piada feita pelo autor de “Inútil”, “Pelado” e “Nós Vamos Invadir Sua Praia”, deletada da rede social, aparentemente não compreendida por Meirelles. A partir daí, a coisa degringolou e resultou em insultos como “c*zão” e “idiota”, entre outros do gênero.

Além de dar block e tirar print, o guitarrista do “The Noite”, de Danilo Gentili, também destacou: “Conseguiu, babaca. Ostente como um troféu”. Os internautas se dividiram e abriram debates acalorados. “Cara, foi uma brincadeira. O QI é fod*”, cutucou um. “Ele queria audiência”, justificou outro. O terceiro então analisou: “Você teve muita paciência”.

Por fim, no frigir dos ovos, acrescentou: “Não sou hipócrita. Não finjo que sou uma virgem e não admito corrupção nenhuma no meio de brasileiros e políticos, ainda por cima”. Para ele, esse tipo de desvirtuação existe, mas é contra. Em seguida, pediu que não questionasse a sua moral e concluiu que “Lula é muito mais corrupto e é de esquerda. É um fato. Existem prioridades”.

Conseguiu, babaca. Ostente como um troféu. https://t.co/RcxA4SNDi9 — Roger Rocha Moreira (@roxmo) July 11, 2021





Covardão. Isento. Quem seria essa pessoa sem mácula que vc apóia? https://t.co/Ul56r4MNMW pic.twitter.com/Sq7YSTodri — Roger Rocha Moreira (@roxmo) July 11, 2021





Muito fácil ser o isentão vaselina. Há de se fazer uma escolha. Escolha alguém, babaca. https://t.co/j7s2XQj1EZ — Roger Rocha Moreira (@roxmo) July 11, 2021





Eu não concordo em tudo com as pessoas que sigo mas todas elas, ou quase todas, sào capazes de debater civilizadamente e de apoiar seus pontos de vista sem ter que xingar ninguém. Essa é a razão primeira do debate, aprender. — Roger Rocha Moreira (@roxmo) July 11, 2021





“Há” quanto tempo. “Mau-caráter”. É fácil ser pedra. É fácil me xingar porque não concorda comigo. Eu não sou “isentão”. Eu tenho uma posição. Vc é que entendeu tudo errado e começou a me atacar por eu defender Bolsonaro. Contra Lula. E o assunto nem era esse. Fanático. https://t.co/uTEjAUYoIj — Roger Rocha Moreira (@roxmo) July 9, 2021