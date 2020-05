Rodrigo Maia faz teste de coronavírus após internação de Toffoli, diz jornal

Najara Araújo/Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, presidente da Câmara

Após ter encontro pessoal com presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, que está internado em um hospital de Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi submetido de forma “discreta” a um teste de coronavírus. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Segundo a publicação, Maia não apresentou sintomas, mas foi testado após Toffoli ser internado para fazer uma cirurgia de drenagem de abscesso e demonstrar alguns sintomas característicos da doença, sendo testado em seguida.

O exame de Toffoli deu negativo para a doença e o ministro do STF fará outra avaliação para descartar falsos negativos. Segundo a publicação, o exame de Maia também deve ter resultado revelado nesta segunda-feira (25).