Rodrigo Bocardi lamenta Bruno Covas cancelar entrevista no “Bom Dia Sp”

Reprodução/Instagram Rodrigo Bocardi lamenta Bruno Covas cancelar entrevosta no “Bom Dia SP”

Bruno Covas (PSDB) foi reeleito em São Paulo no último domingo (29) . O prefeito da capital paulista iria dar uma entrevista na manhã seguinte no “Bom Dia SP”, mas canelou a participação na noite anterior. Rodrigo Bocardi lamentou a ausência do político e disse que, desde que ele está no jornal, é a primeira vez que o candidato eleito não concede uma entrevista ao matinal.

“Era para Bruno Covas estar com a gente aqui ao vivo hoje no ‘Bom Dia SP’, mas ontem de noite o prefeito reeleito desistiu de participar da entrevista aqui”, disse Bocardi. “Eu, pelo menos nas últimas eleições que estive aqui à frente, nunca nenhum prefeito eleito deixou de conversar, de participar aqui do ‘Bom Dia SP’. Isso é muito triste”, o jornalista continuou.

Bocardi disse que pretendia perguntar para Covas sobre as enchentes e sobre os planos para a reabertura gradual da cidade, por exemplo. O âncora também criticou a aglomeração que teve na comemoração da vitória do político do PSBD. “A gente viu ontem uma aglomeração muito grande no diretório estadual do PSDB, com beijos e abraços, presença de grandes autoridades, inclusive secretário municipal da saúde, vice-governador Rodrigo Garcia, o próprio governador João Doria repetiu que também repetiu muitas vezes para manter o distanciamento. Todos eles aglomerados”, pontuou.