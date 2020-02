Rodoviários pedem apoio a deputados

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (SindiRodoviários) pediram o apoio dos parlamentares da sessão ordinária desta quarta-feira (5), no Plenário Dirceu Cardoso. O diretor do órgão, Cleber Lima usou a tribuna para afirmar aos deputados que mudança no sistema afetará não apenas a classe trabalhadora, mas a qualidade do serviço.

De acordo com o diretor, se a proposta de retirar os cobradores dos veículos se concretizar pode haver um colapso no serviço, já que a presença desse profissional é fundamental para que os transportes coletivos funcionem dentro da normalidade.

Segundo ele, linhas que circulam apenas com o motorista apresentam casos de estresse tão elevados que alguns condutores abandonaram o volante durante o trajeto porque não deram conta de executar as duas funções com fluxo intenso de passageiros. Ele afirmou que esses casos estão cada vez mais recorrentes.

“Nossa região metropolitana não tem estrutura para adotar essa condição no transporte rodoviário urbano. Não temos profissionais preparados para rodar nessas condições nas vias que dispomos atualmente. As empresas alegam a necessidade de enxugar as despesas, mas a arrecadação nesse tipo de serviço é muito alta para ter a necessidade de eliminar a função do cobrador”, disse Cleber.

O apelo do diretor foi endossado pelos parlamentares, que se solidarizaram com a situação, como Janete de Sá (PMN) e Capitão Assumção (PSL). Para o militar, a presença do cobrador ajuda também na prevenção de assaltos.

“O condutor precisa estar atento ao itinerário, ele não pode se preocupar com outra coisa. Um ônibus sem cobrador exige muito mais esforço desse trabalhador, que além de ser responsável por conduzir vidas que estão dentro dele, tem que fazer contas para dar troco e, ainda, estar alerta quanto à segurança daquelas vidas que ali estão. A presença do cobrador também ajuda nesse sentido”, disse.

Em 2019, a região metropolitana passou a contar com alguns ônibus adaptados com ar-refrigerado e sem a presença do cobrador. A medida causou pânico entre os trabalhadores da categoria que temiam perder o emprego.

Na ocasião, o SindiRodoviários recebeu do governo do Estado a garantia de que não haveria demissão desses profissionais. O órgão elaborou um plano de qualificação para cobradores com dez garantias para a categoria. Entre os objetivos, estava a absorção dessa mão de obra em outros quadros das empresas de transporte coletivo.

Lama e ICMS

Enivaldo dos Anjos (PSD) cobrou em plenário ações contra a Fundação Renova, criada pela mineradora Vale para dar suporte às vítimas do rompimento da Barragem de Fundão, que ocorreu em 2015, em Mariana, Minas Gerais. O deputado alega que além de não prestar auxílio, a Renova prejudica as vítimas que não conseguem ser ressarcidas pelas perdas com a tragédia.

Enivaldo afirmou que há omissão por parte do Poder Público, que não fiscaliza essa situação, deixando desamparadas essas famílias e o Rio Doce sem possibilidade de recuperação.

“Vivemos em um estado que é referência em ajuste fiscal e controle financeiro, mas que deixa a desejar quando se trata do funcionamento da Justiça. Tem que ser enérgico e objetivo. Se o dinheiro já existe e a Renova foi criada para geri-lo, por que as soluções ainda não apareceram?” questionou Enivaldo.

O deputado também criticou o governo federal em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Segundo ele, a concentração desses recursos por parte da União enfraquece a economia dos estados. Enivaldo também criticou o presidente Bolsonaro (sem partido) em relação à tributação de produtos.

“O que deve ser baixado é o imposto sobre produtos como o gás de cozinha e da energia rural para viabilizar a irrigação, e não da cerveja. Por que não baixa o ICMS dos remédios de marca? Aquele que o trabalhador não pode comprar porque os laboratórios cobram o preço que querem? Cerveja e cigarro têm que custar muito mais caro porque trazem danos à saúde”, afirmou o deputado.

Carteiras de Identidade

O deputado Danilo Bahiense (PSL) cobrou, mais uma vez, que o governo do Estado e a Polícia Civil (PC) tomem providências para resolver o problema da confecção de Carteiras de Identidade. De acordo com ele, milhares de pessoas estão sem o documento porque falta material como papel e película, que compõem a estrutura da peça.

Bahiense também lembrou que as vítimas das inundações no sul capixaba também estão sendo prejudicadas pela demora. “Há milhares de pessoas que estão sem receber seus pagamentos e benefícios como pensão e auxílios do governo porque perderam seus pertences nas enchentes. Muitos moradores dessa região estão indo em Minas Gerais fazer novas carteiras. É urgente socorrer essas pessoas, mas para isso precisamos que o Poder Público tome providências”, declarou.

Orla de Vila Velha

A deputada Janete de Sá (PMN) criticou a situação da orla de Itapoã e Itaparica, em Vila Velha, onde quiosques estão sendo demolidos. Segundo a deputada, não houve discussão entre Poder Público e sociedade. Ela afirmou que a Justiça foi omissa nesse caso. “É uma situação injusta com todos. Principalmente porque a demolição ocorre em pleno verão, onde Vila Velha recebe um grande fluxo de turistas. Além disso, os quiosques conferem mais segurança ao local, que possui alta incidência de assaltos”.