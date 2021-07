Rodovias de Santa Catarina são interditadas após congelamento de pistas

PMRv/Divulgação Pista fica congelada em Santa Catarina

A temperatura mais baixa do ano congelou parte das pistas de duas rodovias estaduais de Santa Catarina na manhã desta quinta-feira (29), que precisaram ser interditadas. Até as 7h30, o trecho entre Cascata do Avental e a entrada de Urubici, na rodovia SC-390, estavam bloqueadas nos dois sentidos. A SC-114, em São Joaquim, também foi interditada do km 293 ao km 297.

No início da manhã, os termômetros registravam cerca de -6,5ºC na região catarinense. Segundo a Defesa Civil, as temperaturas vão se manter bem baixas pelo menos até sábado (31), e a sensação térmica deve ser de frio ainda mais intenso. Nos Planaltos (Serra), as mínimas previstas para este período variam de -9°C a -13°C.

Até a madrugada de quarta-feira (28), pelo menos 13 cidades registraram queda de flocos de neve. A Serra e Oeste catarinense registraram os nevoeiros mais fortes da região.

O fenômeno também ocorreu em Curitibanos, Lages, São José do Cerrito, Bom Retiro, Urupema, São Joaquim, Urubici, Campos Novos, Palmeira, Painel, Rio Rufino, Celso Ramos e Fraiburgo.