Rodovia fica coberta de dinheiro nos EUA após porta de carro forte se abrir

Diversas pessoas pararam os carros para recolher o dinheiro espalhado pelo chão. Após o incidente, rodovia ficou completamente bloqueada

Quem transitava pela Interstate 5 — uma importante rodovia da Costa Oeste dos Estados Unidos, que liga a fronteira com o México até o Canadá —, se deparou com uma situação inusitada, na tarde desta sexta-feira (19/11): uma chuva de dinheiro. O fato ocorreu em San Diego, na Califórnia, após a porta de um carro forte se abrir e as notas se espalharem pela pista.

Vídeos postados nas redes sociais mostram o frisson de quem passava pelo local ao ver o tapete de dinheiro. Diversas pessoas pararam os carros para recolher as cédulas de dólar do chão. A Patrulha Rodoviária da Califórnia (CHP, na sigla em inglês) trabalha em parceria com o FBI e fez um apelo para que o dinheiro seja devolvido.

Um policial da CHP afirmou ao jornal San Diego Union-Tribune que qualquer pessoa que pegou o dinheiro pode enfrentar acusações. “Se um monte de TVs caírem de um caminhão na rodovia você não pode simplesmente pegar as TVs”. De acordo com o policial, muito dinheiro já foi devolvido.

As autoridades não divulgaram a quantia que caiu do veículo ou o valor recuperado. Mas destacaram que possuem imagens de pessoas recolhendo as cédulas. De acordo com o San Diego Union-Tribune, a CHP deu o prazo de 48 horas para que o dinheiro seja devolvido e evite possíveis ações criminais. Pelo menos duas pessoas já foram identificadas e

presas.