Rodolffo desabafa sobre carreira musical: ‘É tudo muito caro e mafioso’

Reprodução Rodolffo desabafa sobre mercado da música





O cantor Rodolffo, da dupla com Israel, utilizou a caixinha de perguntas do Instagram para conversar com os fãs na noite desta quarta-feira (7). O ex-BBB desabafou sobre as dificuldades da carreira antes do holofote encontrado no reality show.

O cantor sertanejo nunca escondeu que entrou no BBB 21 para tornar seu trabalho mais conhecido. “Muita gente começou a conhecer o nosso trabalho há pouco tempo. Nós cantamos juntos desde 1995, temos vários álbuns gravados e já fazíamos sucesso na região centro-oeste do país. Sempre acreditamos no nosso potencial e nunca desistimos, já passamos por alguns escritórios, mas, infelizmente, antes não tivemos a chance de sermos colocados na ‘vitrine’, de forma que a maioria das pessoas pudesse ter acesso. É tudo muito caro, é tudo muito mafioso e melindroso no mercado da música. Mas, graças a Deus, hoje estamos tendo a oportunidade de ‘sermos vistos’ pelo país inteiro e se preparem, pois não vamos parar por aqui”, contou Rodolffo.





Mesmo com algumas músicas entre as mais tocadas do país, como “Batom de Cereja” e “Faz Amor Comigo só Hoje”, Rodolffo contou aos fãs que prefere manter os pés no chão. “Estamos fazendo sucesso, sim, mas eu não confundo algumas músicas entre as mais tocadas do país com carreira consolidada. Ainda temos que comer muito feijão com arroz pra isso. Mas se tem uma coisa que vocês devem esperar da gente é trabalho e dedicação. Vamos chegar lá”, explicou.

Israel e Rodolffo preparam a gravação de um novo DVD em setembro ou outubro. Também em outubro, a dupla vai fazer uma turnê com seis shows nos Estados Unidos.